Eldemir, “Artık ileri teknoloji kullanmak lazım”

Programın açılışında konuşan SAMSİAD Başkanı Süleyman Eldemir, Samsun’un sanayi, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek teknolojik dönüşümün de artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Yapay zekâ ve ileri teknolojilerin geleceğin en önemli unsurları arasında yer aldığını vurgulayan Eldemir, “Samsun sanayide, tarımda, turizmde ve birçok alanda iyi yerlere geliyor. Ancak bunlar yeterli değil. Artık ileri teknoloji kullanmak lazım. Yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarında da bir yerlere varmamız gerekiyor. Girişimcilere bu alanlarda yeni hedefler ortaya koymalıyız” dedi.

İnovasyonun ancak üniversite, iş dünyası ve kamu iş birliğiyle mümkün olacağını ifade eden Eldemir, “Çağımızın kalkınma modeli sadece üretim yapmak değil; teknoloji geliştirmek, yenilik üretmek ve güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaktır. Bu programla Samsun’da böyle bir ekosistemin temellerini atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise geçen yıl proje pazarı formatında gerçekleştirilen organizasyonun bu yıl daha ileri bir noktaya taşındığını belirtti. Aydın, belirli olgunluk seviyesine ulaşmış projeleri yatırımcılar ve iş dünyasıyla buluşturduklarını ifade ederek, “Hedefimiz projelerin ticarileşme süreçlerini hızlandırmak, yatırım alma kapasitelerini artırmak ve ekonomik değere dönüşmelerine katkı sağlamaktır” dedi.

Bilginin yalnızca üretilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Aydın, “Bilginin Ar-Ge’ye, Ar-Ge’nin de ürüne dönüşmesi gerekiyor. Üniversite, kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin ortak bir vizyon etrafında buluşması geleceğin Samsun’unun inşası açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle de günümüzde büyümek için yalnızca üretimin yeterli olmadığını belirterek, inovasyon, teknoloji ve nitelikli girişimciliğin kalkınmanın temel unsurları olduğunu söyledi. Dicle, “Parlak fikirler ekonomik değere dönüşmediği sürece rekabet gücünü artırmak mümkün değil. Bu etkinlikle üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde ekosisteme katkı sunmasını amaçladık” dedi.

Panelde ayrıca Samsun Yurt Savunma (CANiK) Genel Müdürü Utku Aral, savunma sanayisindeki girişimcilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen PROJEXeleration THS4+ Hızlandırma ve Demo Day Programı’nın final sunumlarında ise ön elemeden geçen 12 girişimci, geliştirdikleri yenilikçi projeleri yatırımcılarla buluşturma fırsatı yakaladı.