Elektral, bu yıl fabrikasını büyüterek, üretimini artıracak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) başta metal dedektörleri ve satış otomatları olmak üzere yüksek teknolojili elektronik cihazlar üreten Elektral, bu yıl aldığı yüksek miktarlı siparişler için üretim tesisini büyütecek.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın teşviki ile 1978’yılında Y.Müh. Sayıl Dinçsoy tarafından kurulan, 2018 yılında Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Elektral A.Ş., yazılım, donanım, mekatronik, elektronik, savunma sanayi alanlarında 40 yıldır faaliyet gösteriyor.

Elektral’ın büyümesini iki alanda sürdürdüğünü anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Sayıl Dinçsoy, satış otomatları pazarının yanı sıra güvenlik ekipmanları da ürettiklerini söyledi. Dinçsoy, bu alanda da ihracat odaklı çalıştıklarını ve özellikle Avrupa’ya güvenlik kapıları ihraç ettiklerini kaydetti.

“Metal dedektörlerinde dünyanın en büyükleri arasındayız”

Metal dedektörler alanında 30 yıldır üretim yaptıklarını belirten Elektral Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy da, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş olarak ürettiğimiz yerli dedektörleri yurt içine ve dünyaya sunuyoruz. Bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biriyiz. 20 yıllık bir çabanın sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihalesini aldık ve 120 noktaya metal kapı dedektörlerini kurmaya başladık” dedi.

Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağladıklarını dile getiren Erdem Dinçsoy, katma değeri yüksek ve yüksek teknolojiye sahip üretim yaptıklarını anlatarak, “Hem güvenlik hem de satış otomatlarında 66 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pazarlarımız arasında Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Kuzey Afrika var” ifadelerini kullandı.

“Satış otomatında ürün yelpazemiz çok geniş”

Satış otomatlarında dünyadaki en son yenilikleri uyguladıklarını dile getiren Kökten Dinçsoy, “Otomatlarda kullandığımız elektronik anakartları ve diğer parçaları kendimiz üretiyoruz. En yüksek performanstaki mikroişlemcilerle temassız kredi kartı, kağıt para, bozuk para, personel kartlarıyla çalışabilen cihazlar imal ediyoruz. Kahve otomatları, snack (bisküvi) otomatları, iş güvenliği otomatları, askıda ekmek otomatı, simit-poğaça otomatı, gazete otomatı, dondurma otomatı, çok amaçlı kutu otomatları, sipariş esaslı otomatlar gibi çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyanın en büyük dondurma markalarından birinin otomatlarını üretiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, savunma sanayi alanında insansız hava araçlarında kuantum lazer kullanımıyla ilgili bir projeye devam ettiklerini belirten Dinçsoy, bu projede Aselsan ve 6 devlet üniversitesi işbirliğinde, uçakların roketlerden korunması için proje yaptıklarını söyledi.

Ar-Ge projelerine hiç ara vermediklerini dile getiren Kökten Dinçsoy, “Otomatlar ve güvenlik metal dedektörleri üzerine çalışan Ar-Ge merkezimizde ekibimizle yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. 2025 yılında planlarımızdan biri de fabrikamızı büyütmek. Çünkü çok büyük siparişler bekliyoruz. Elektral’in üç sene sonra çok daha yukarıda bir noktada olmasını hedefliyoruz ve öngörüyoruz” dedi.