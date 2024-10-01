Elektrik tesisatlarında denetimsizlik can ve mal güvenliğini tehdit ediyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, Eskişehir’in kentsel dönüşüm ihtiyacı ve elektrik tesisatlarında yaşanan sorunlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şehrin eski binalarının ciddi risk oluşturduğunu belirten Akdoğan, elektrik tesisatlarındaki denetim eksikliğinin ve kalitesiz malzeme kullanımının da büyük tehlikelere yol açtığını ifade etti. Akdoğan, elektrikçilerin fen adamı statüsünde olmaları nedeniyle büyük sorumluluk taşıdığını, ancak mesleki yeterlilik belgesi gibi uygulamalardaki eksikliklerin sektördeki standartları düşürdüğünü dile getirdi.

Eskişehir’de yıllardır süregelen kentsel dönüşüm eksikliğine dikkat çeken Akdoğan, şehrin eski binalarının büyük risk oluşturduğunu belirtti. Özellikle Taşbaşı ve çevresindeki 50-60 yıllık binaların olası bir depremde büyük yıkıma yol açabileceğini vurgulayan Akdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Akdoğan’a göre, kentsel dönüşümün gerçekleşebilmesi için öncelikle Eskişehir’de ciddi bir konut stoku oluşturulmalı. Ancak mevcut projelerde konut fiyatlarının yüksekliği, dar gelirli vatandaşların bu alanlarda yaşamasını zorlaştırıyor.

Eskişehir butik şehir olmaktan kurtulmalı

Eskişehir’in Ankara yönünde genişleyerek yeni imar planlarının yapılması gerektiğini belirten Akdoğan, “Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 35 bin kişilik iş gücünün şehir dışındaki yeni konut projelerine yönlendirilmesiyle hem trafiğin rahatlayabilir hem de konut sıkıntısı çözülebilir. Eskişehir butik şehir olma noktasından kurtulmalı. Kentin daha fazla büyümesi ve modernleşmesi gerekiyor” diye konuştu.

Eskişehir’in kentsel dönüşüm ihtiyacının yanı sıra, tesisatlarındaki denetimsizlik ve kalitesiz malzeme kullanımının ciddi sorunlara yol açtığını kaydeden Ahmet Namık Akdoğan, elektrikçilerin sektörde büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekti. Tesisatların düzgün yapılmaması durumunda hem can hem de mal kaybının yaşanabileceğini söyleyen Akdoğan, özellikle yangınların büyük bir kısmının elektrik kontağından kaynaklandığını vurgulayarak, bu durumun elektrik tesisatçılarının imzaladığı belgelerle kolayca tespit edilebildiğini anlattı. "Biz fen adamıyız ve yaptığımız işin sorumluluğunu taşırız" diyen Akdoğan, elektrik tesisatlarının meslek gereği büyük bir titizlikle yapılması gerektiğini belirtti.

Piyasada sık sık karşılaşılan denetimsiz elektrik malzemelerinin kullanılmasının büyük bir risk oluşturduğunu sözlerine ekleyen Akdoğan, “Özellikle merdiven altı üretilen ve kalite standartlarına uymayan malzemelerin kullanımı, aşırı akım çektiğinde yangına sebebiyet verebiliyor. Vatandaşlarımızın TSE ve ISO belgeli ürünler kullanmaya özen göstermesi gerekiyor" dedi.

Mesleki yeterlilik yanlış uygulanıyor, sektör zarar görüyor

Türkiye’de elektrikçilik mesleğinin ciddi bir eğitim ve uzmanlık gerektirdiğini de aktaran Akdoğan, mesleki yeterlilik belgesi ile kısa süreli kurslar sonunda iş sahibi yapılmaya çalışılan kişilerin sektörde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. Elektrikçiliğin birkaç aylık kurslarla öğrenilemeyecek kadar uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu belirten Akdoğan, "Bizim odamız bir ihtisas odası. Avrupa’da mesleki yeterlilik belgesi, mesleği olan kişilere verilir. Ancak Türkiye’de bu sistem yanlış uygulanıyor" diyerek, eğitim süreçlerinin sıkı denetimlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Meslek liselerinin ve çıraklık eğitim merkezlerinin yeterli donanıma sahip olmadığını da paylaşan Akdoğan, Türkiye’deki eğitim sisteminin yetersizliklerinden bahsederek, "Meslek liselerinin sayısının artırılması için çabalıyoruz, ancak sonuç alamıyoruz" dedi. Ayrıca, bu yeterlilik belgelerinin kısa sürede verilmesinin haksız rekabete ve liyakatsizliğe yol açtığını savunan Akdoğan, elektrik tesisatı gibi hayati önem taşıyan işlerin mutlaka profesyonel kişilerce yapılması gerektiğini belirtti.

Eskişehir’de doğalgaz kullanımının yaygın olmasına rağmen, elektrikli ısıtıcı ve şofben kullanan vatandaşların sayısının azımsanamayacak düzeyde olduğunu vurgulayan Akdoğan, eski tesisatların yenilenmemesi durumunda bu tip cihazların büyük risk oluşturabileceğini söyledi. Özellikle eski binalarda yapılan tesisatların kontrol edilmesinin önemine dikkat çeken Akdoğan, yeni binalarda yapı denetim firmaları ile yapılan işbirliğinin bu tür sorunların önüne geçtiğini belirtti.