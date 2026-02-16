“Elektrik yangınları “ani” değil, ihmalin sonucu”

EKONOMİ (BURSA) - Endüstriyel elektrik alanında Türkiye genelinde taahhüt projeleri yürüten Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, elektrik kaynaklı yangınların büyük bölümünün ani gelişen olaylar olmadığını, uzun süre göz ardı edilen teknik uyarıların sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi. Otellerden alışveriş merkezlerine, sanayi tesislerinden büyük yaşam alanlarına kadar birçok yapıda sahada görev aldığını belirten Karabiber, yangın sonrası yaşanan şaşkınlığın çoğu zaman önlenebilir bir sürecin sonucu olduğunu vurguladı. Karabiber, “Elektrik yangınları aylar öncesinden kendini belli eder. Asıl sorun bu işaretlerin fark edilmemesi değil, önemsenmemesidir” dedi. Sürekli yaşanan elektrik kesintileri ve tekrar eden sigorta atmalarının ciddi bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çeken Karabiber, bu durumların sistemin kendini koruma refleksi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Sigortalar keyfine göre atmaz. Her tekrar eden kesinti, kabloların ve bağlantı noktalarının biraz daha ısınması anlamına gelir. Bu belirtiler görmezden gelindikçe risk büyür” diye konuştu.

Elektrik yangınlarının gündelik hayatta kolayca fark edilebilecek işaretler verdiğini belirten Karabiber, yanık plastik kokusu, pano kapaklarında kararma, kabloların sertleşmesi ve elle hissedilen ısının ciddi tehlike sinyalleri olduğunu söyledi. “Elektrikte koku varsa, ısınma başlamıştır” uyarısında bulundu. Birçok binanın, ilk yapıldığı dönemde tasarlanan elektrik altyapısının çok üzerinde yükle çalıştığını belirten Karabiber, sonradan eklenen sistemlerin çoğu zaman altyapı kontrolü yapılmadan devreye alındığını dile getirdi. “Sistem çalışıyor diye güvenli sanılıyor. Oysa çalışmak, güvenli olmak demek değildir” ifadelerini kullandı. Elektrik yangınlarının kader olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Karabiber, periyodik kontrol ve doğru mühendislik hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, “Sorun bilgi eksikliği değil, riskleri ertelemek ve bunu alışkanlık haline getirmektir” değerlendirmesinde bulundu.