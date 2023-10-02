'Elektrik zammı gözden geçirilmeli'

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, iş dünyasının finansa erişim, üretim maliyetleri zammı ve ihracat sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek, söz konusu tarife artışının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

1 Ekim’den itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre konut abonelerine zam yapılmadı ancak sanayi ve ticarethaneler elektrikte yüzde 20’lik zamlı tarifeye geçti. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun zam kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım; “Elektriğe yapılan yüzde 20 zam yeniden gözden geçirilmeli. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tarifesine yapılan yüzde 20 zam kararı; üretim maliyetlerinin yüksek, finansmana erişimin güç olduğu bu zorlu ekonomik şartlar altında üretmeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya çalışan işletmelerimizin ayakta kalma mücadelesi daha da zorlaşacaktır. Ekonomik aktivitelerimizin devamlılığı için bu zam kararının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.