'Elektrik zammı sanayicileri zorlayacaktır, karar gözden geçirilmeli'

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 1 Ekim 2023 tarihi itibari ile ticarethane ve sanayi abonelerine yapılan elektrik zammını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Bildiğiniz üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tarifesine 1 Ekim tarihi itibari ile yüzde 20 zam kararı alındı. Son dönemde üretim maliyetlerindeki yükseliş, finansmana erişimdeki zorluklar ve Çin’den Avrupa’ya olan navlun fiyatlarının düşmesi sebebiyle AB pazarında rekabette zor durumda olan firmalarımızı enerji fiyatlarındaki bu artışlar daha da zorlayacaktır. Avrupa’daki doğalgaz ve elektrik fiyatları 2022 Eylül ayı itibariyle, ülkelerin teşvik mekanizmalarıyla beraber düşüş trendine girmiş, ekim ayı itibari ile de Türkiye’den daha ucuz hale gelmişti. Ülkemizde de bu yıl Ocak ayı ve Nisan ayı başında enerjide indirimler yapılmıştı. Fakat AB ile rekabetin zorlaştığı bir dönemde, ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için enerji fiyatlarına yapılan bu zammın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“GES yatırımı fizibilite çalışmalarına da başladığımızı paylaşmak isterim”

Diğer taraftan tüm dünya iklim ve enerji krizi ile karşı karşıya kaldığında yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunu gördü diyen Zeytinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye özelinde bakacak olursak AB Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında yenilenebilir enerji oranımızın artırılması çok önemli. Bu anlamda fabrikaların çatılarına güneş panelleri kurulması ve GES yatırımlarının artması değerli. Talebimiz, sanayicimize yenilenebilir enerji yatırımları konusunda daha fazla teşvik verilmesidir. Ayrıca Kocaeli Sanayi Odası olarak da üyelerimizin yenilenebilir enerjiye ulaşmaları için ortak GES yatırımı fizibilite çalışmalarına da başladığımızı paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.