“Elektrikli araç dönüşümünde sadece kullanıcı değil, etkin aktör olmalıyız”

İZMİR / EKONOMİ

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla enerji, yazılım ve şarj altyapısında yeni yatırım alanları ortaya çıkarken, iş dünyasının dönüşümde üstleneceği rol de önem kazanıyor. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Aydem Enerji iş birliğiyle düzenlenen seminerde, elektrikli araç ekosisteminin sunduğu fırsatlar ve şirketlerin yeni iş modelleri geliştirme potansiyeli ele alındı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Hacıraifoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan seminer, EGİAD üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu ve Aydem Plus Proje ve Operasyon Müdürü Ahmet Say, elektrikli araç ekosisteminin mevcut durumunu, şarj teknolojilerindeki gelişmeleri, enerji altyapısının dönüşümünü ve sektörler arası yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün şirketlerin rekabet gücünü, yatırım kararlarını ve iş modellerini yeniden şekillendirdiğini belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Hacıraifoğlu, elektrikli araçların yalnızca bir otomobil teknolojisi değil, enerji, yazılım, batarya, veri ve şarj altyapısını kapsayan geniş bir ekonomik ekosistem olduğunu söyledi. Türkiye’nin güçlü üretim ve ihracat altyapısının bu alanda önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Hacıraifoğlu, “Asıl mesele, bu dönüşümde ne kadar hızlı kullanıcı olduğumuz değil, ne kadar söz sahibi olabileceğimizdir. Batarya teknolojileri, enerji depolama sistemleri, şarj altyapısı, akıllı şebekeler, filo yönetimi ve yazılım çözümleri şirketlerimiz açısından yeni yatırım ve girişim fırsatları sunuyor” dedi.

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla enerji sektöründe şarj altyapısı, enerji maliyetlerinin yönetimi ve yeni hizmet modellerinin önem kazandığını belirten Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu ve Aydem Plus Proje ve Operasyon Müdürü Ahmet Say, elektrikli mobilitenin yalnızca elektrik tüketimiyle sınırlı kalmadığını, altyapı yatırımlarından operasyonel süreçlere uzanan yeni bir değer zinciri oluşturduğunu ifade etti. Seminerde işletmelerin elektrikli araçlara geçiş süreçleri ve şarj çözümlerindeki gelişmeler de ele alınırken, dönüşümün şirketlere operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik ve maliyet yönetiminin yanı sıra yeni ticari fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.