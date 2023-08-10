Elit Naturel, Adana’da 610 dönüm plantasyon yatırımı yaptı

ADANA/EKONOMİ

Yeni yatırımları hakkında bilgi veren Elite Naturel İcra Kurulu Başkanı Çağrı Eşmekaya, küresel olarak yaklaşık 187 milyar dolar büyüklüğe ulaşan organik tarım pazarının 2031 yılında 860 milyar dolar seviyesine çıkmasının beklendiğini söyledi. Eşmekaya, şöyle devam etti:

“Biz de şirket olarak yatırım ve hedeflerimizi bu bilgiler doğrultusunda planlıyoruz. Firmamız için öncelikli hedefimiz, üretimde kullandığımız meyve ve sebzelerin tedariki konusunda kendi kendimize yeter duruma gelmek yer alıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yer alan toplam 766 bin hektarlık organik tarım alanından yaklaşık 75 bin ton organik meyve ve sebze temin edebiliyoruz. Plantasyon yatırımlarımızla 4 bin dönümlük alanda 920 bin adet organik meyve ağacı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da ilk adımı Adana Yumurtalık’ta devrini gerçekleştirdiğimiz 609 bin 451 metrekarelik alan ile attık. Plantasyon faaliyetlerine başladığımız bu arazimizde nar yetiştireceğiz. Bununla birlikte kademeli teras sistemi kurarak hasat edilecek ürün miktarımızı artırmayı planlıyoruz.”

Taze meyve ihracatına hız kazandıracak

Geçen yıl 24.5 milyon ünite üretim ve 26.9 milyon ünite satış gerçekleştirerek 23 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Eşmekaya, “Başta ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Güney Kore, Japonya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere ürünlerimizin yaklaşık yüzde 92’sini farklı bölgelere ihraç ettik. Plantasyon yatırımımızın ürettiğimiz ürünlerin yanı sıra taze meyve sebze ihracatımıza da katkı sağlayarak bulunduğumuz pazarlardaki hacmimizi artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Bölgeye ek istihdam sağlıyoruz”

Plantasyon yatırımı ile birlikte fidan dikimi, bakımı, sulama, hasat gibi tarımsal faaliyet alanlarında bölgede istihdam oluşturacaklarını açıklayan Eşmekaya, “Bugün yaklaşık 8 bin sözleşmeli çiftçimiz bulunuyor. Çiftçilerimize, Adil Ticaret Sertifikası ile destek olarak organik tohum, gübre gibi gerekli tüm malzemeleri de hibe ediyoruz. Aynı zamanda organik ürün yetiştirme konusunda çiftçilerimizin yanında oluyor, onlara gıda ve ziraat mühendislerimiz aracılığıyla hem üretim hem de susuz ve topraksız tarım teknolojileri konularında sürekli eğitim veriyoruz” ifadesini kullandı.

“Karbon nötr hedefimize bir adım daha yaklaştık”

Elite Naturel olarak sadece insan sağlığına değil gezegenin sağlığına da dikkat eden bir yaklaşımla hareket ettiklerini kaydeden Eşmekaya, şöyle devam etti: “Hem kurumsal yapıda hem de üretimde karbon ayak izimizi sıfırlamak için çalışıyoruz. Organik üretimin yanında, sürdürülebilirliği bir şirket kültürü olarak benimsiyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hareket ediyor ve buna yönelik çok sayıda uygulamayı tek tek hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz GES yatırımı sayesinde tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 50'sini kendi ürettiğimiz temiz enerjiden karşılıyoruz. Üretim atıklarını hem gübre olarak değerlendiriyor hem de inovatif ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ambalajlarımızın geri dönüşüm oranlarını hesaplayarak çevreye zarar vermeyen ambalajları üreten tedarikçilerle çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalar ve en son gerçekleştirdiğimiz plantasyon yatırımı ile birlikte karbon nötr hedefimize birkaç adım daha yaklaştığımızı söyleyebilirim.”