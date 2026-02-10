Elita Gıda Dubai’de büyüme hedeflerini dünyaya taşıdı

ADANA/EKONOMİ

Sunar Yatırım’ın grup şirketleri arasında yer alan, Türkiye’de mısır yağı üretimi ve ihracatında lider konumda bulunan Elita Gıda, küresel büyüme hedeflerini Dubai’de düzenlenen Gulfood 2026’da dünyaya taşıdı. Uluslararası sektör profesyonelleriyle bir araya gelen şirket, yüksek kalite standartlarında ürettiği mısır ve ayçiçek yağı ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Elita Gıda Genel Müdürü Mustafa Çoban, dünya gıda ticaretinin prestijli buluşma noktalarından olan fuarı değerlendirirken, “Küresel gıda ticaretinde rekabet giderek artıyor. Mısır ve ayçiçek yağı üretiminde kalite, sürdürülebilirlik ve güvenilir tedarik anlayışımızla fark ortaya koymayı hedefliyoruz” dedi. Gulfood’un küresel gıda ticaretinin nabzını tutan stratejik bir platform olduğunu vurgulayan Çoban, “Bu ölçekte bir organizasyonda yer almak, Elita Gıda olarak mısır ve ayçiçek yağı ürünlerimizin kalitesini ve uzun vadeli küresel vizyonumuzu iş ortaklarımızla paylaşmamıza imkan tanıyor. Fuarda kurduğumuz temaslar ise mevcut iş birliklerimizi güçlendirirken yeni pazarlara açılmamız için de önemli fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

Sürdürülebilir ayçiçek tarımını ilk uygulayan şirket

Gulfood 2026’nın şirketin uzun vadeli hedefleri açısından önemine dikkat çeken Çoban, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de ayçiçeği üretiminde sürdürülebilir tarım modelini ilk uygulayan şirketiz. Geride bıraktığımız yıl, SAI Platformu tarafından yürütülen FSA (Farm Sustainability Assessment) denetiminden başarıyla geçtik. Yaklaşık 10 yıldır devam eden sürdürülebilir ayçiçek tarımı projemizde, 2025 sezonunda 47 ayçiçeği ve 7 mısır üreticisiyle yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 12 bini aşkın dekar alanda üretim, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Paydaş çiftçilerimizin sayısını artırmayı amaçlıyoruz.”

Küresel pazarlardaki fırsatlar değerlendiriliyor

Elita Gıda, Gulfood 2026’da başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika’dan satın almacılar, distribütörler ve sektör temsilcileriyle buluştu. Görüşmelerde, mısır ve ayçiçek yağı kategorilerinde mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi