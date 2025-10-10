Elmalı Makine, MAKTEK Konya Fuarı’nda yeni teknolojilerini sergiledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Elmalı Makine İhracat Direktörü Yılmaz Sandıkçı, fuarın hem Konya’nın hem de Türkiye sanayisinin gücünü gösterdiğini vurguladı.

Sandıkçı, “MAKTEK, yerel bir fuar olmasına rağmen Türkiye’de önemli kararların verildiği bir sanayi platformu. Biz de sac işleme makineleri alanında Türkiye’nin lider firmalarından biri olarak hem fuarları desteklemek hem de yeni teknolojilerimizi müşterilerimizle buluşturmak için burada yer alıyoruz” dedi.

“İhracat pazarımızı korumak için mücadelemiz sürüyor”

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sandıkçı, “Dünya genelinde yaşanan ekonomik yavaşlama Türkiye’ye de yansıyor. İhracat pazarlarımızı korumak için mücadelemiz sürüyor. Özellikle Çin’in değer kaybeden para politikaları ve rekabet baskısı, ihracat gelirlerimizi etkiliyor. Bu süreçte devletimizden ihracatçılara yönelik istikrarlı ve teknik destekler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ihracatta bu zorlu dönemi aşacağına inandıklarını söyleyen Sandıkçı, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz; karımızdan fedakarlık ediyor, rekabet gücümüzü artırmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Bu süreçte fuarlar, hem müşterilerle doğrudan temas hem de sektördeki yenilikleri görmek açısından kritik öneme sahip” diye konuştu.