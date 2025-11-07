Elmalı Makine, savunma sanayi için ileri sac işleme teknolojilerini sergiledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sac işleme makineleri sektöründe 40 yılı aşan tecrübesiyle Türkiye’nin lider üreticilerinden Elmalı Makine, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katıldı. Etkinlik kapsamında fuar niteliğinin de eklenmesinin önemli bir adım olduğunu söyleyen Elmalı Makine İhracat Direktörü Yılmaz Sandıkçı, Konya savunma sanayinin gelecek potansiyeline dikkat çekti.

Sandıkçı, “Konya Savunma Sanayi Fuarı aslında tedarikçi buluşması olarak planlanmıştı ancak ek olarak bir fuar bölümü oluşturulmuş. Bu bizim için çok değerli. Konya özelinde bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk; açıkçası beklediğimizden çok daha iyi geçti” ifadelerini kullandı.

Elmalı Makine’nin sac işleme teknolojilerinde geniş bir ürün gamına sahip olduğunu vurgulayan Sandıkçı, “Mekanik presler ve hidrolik preslerle başlayan üretim tecrübemiz, bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan bir teknoloji markasına dönüştü. Gelişen Pazar ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştiriyoruz. Türkiye’nin ilk hidroform presini TÜBİTAK destekli biz ürettik. Ardından yine Türkiye’de ilk kez knuckle joint preslerini üreten firma olduk ve bununla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sandıkçı, havacılıkta stratejik öneme sahip kompozit pres makinalarının da Elmalı Makine tarafından geliştirildiğini kaydetti.

14 ülkenin savunmasına pres teknolojisi

Savunma sanayinin kritik alt yapılarına katkı sunduklarını söyleyen Yılmaz Sandıkçı, “Tank ve zırhlı araç zırh plakaları, balistik yelek ve miğfer gibi askeri koruyucu ekipman üretiminde kullanılan metal ve kompozit preslerini son 10 yıldır geliştirip üretiyoruz. Bugün 100’14ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 14 farklı ülkenin askerî ordonat ve savunma şirketlerine makinelerimizi başarıyla teslim ettik” ifadelerini kullandı.

155 mm top mühimmatına kadar üretim

Sandıkçı, mühimmat üretim hatlarında da uzmanlaştıklarını belirterek, “Orta kalibre üzeri uçaksavar mühimmatı, havan ve obüs mermileri dahil 155 mm kalibreye kadar mermilerin üretildiği komple mühimmat fabrikaları kurabilir durumdayız. NATO ülkelerine ve Türkiye’de ilgili kurumlara teslimatlarımız var. Makinelerimiz aktif şekilde çalışıyor” dedi.

“Yerli ve milli savunma, kırmızı çizgimiz”

Etkinliğe bir Konya firması olarak destek vermek istediklerini vurgulayan Sandıkçı, “Yerli ve milli üretim bizim kırmızı çizgimiz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaltılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Konya’nın bu alandaki gelişimine biz de katkı sunarak dünya rekabetinde yerimizi güçlendiriyoruz” dedi.