ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. kuruldu

İZMİR / EKONOMİ

Elektronik ürün senedi (ELÜS) işlemlerine aracılık yapmak amacıyla faaliyet gösterecek olan ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş., 21 ticaret borsası ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklığında 21 milyon 450 bin Türk lirası sermaye ile kuruldu. ElüsMarket’in ortakları arasında Afyonkarahisar, Alaşehir, Antakya, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bolvadin, Denizli, Edremit, Gemlik, Gönen, İstanbul, İzmir, Kütahya, Malkara, Manisa, Ödemiş, Salihli, Sandıklı, Söke ve Turgutlu Ticaret Borsaları bulunuyor.

Şirketin kuruluşu için düzenlenen ve 22 ortak kurumun temsilcilerinin katıldığı törende konuşan İzmir Ticaret Borsası ve ElüsMarket ÜPAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Ulusal anlamda hizmet verecek başarılı bir ÜPAK sistemi kurulması için izlememiz gereken yolu istişare ettiğimiz ilk toplantımızı 19 Aralık 2023 tarihinde yapmıştık. Geçen 4 aylık süre içerisinde gerek bölgesel olarak adlandırılan ÜPAK’lar gerekse Merkezi ÜPAK tarafında önemli ilerlemeler kaydedildi. Amacımız hep birlikte bu alanı güçlendirerek ve büyüterek sektörün kazanımına katkıda bulunmak” dedi.

ELÜS piyasalarının güncel durumu hakkında bilgi veren Işınsu Kestelli, “Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası (TÜRİB) sisteminde 2019 yılından bu yana 216 binin üzerinde kayıtlı yatırımcı ile 1 milyonun üzerinde işlem gerçekleşti. Bu işlemler yaklaşık 40 milyon ton ürüne ve 182 milyar TL’lik işlem hacmine tekabül ediyor. Sadece 2023 yılında ise 331 binin üzerinde işleme karşılık 12 milyon ton tarım ürünü ve 82 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. 186 lisanslı depomuz 45 il, 136 ilçe ve 261 farklı lokasyonda 10 milyon ton saklama kapasitesi ile hizmet veriyor. TÜRİB faaliyete geçtiğinde 4 milyon tonun üzerinde olan saklama kapasitesi bugün 2,5 kat artmış durumda. Türkiye hububat rekoltesinin yüzde 25’i lisanslı depolarımızda saklanıyor ve TÜRİB’de işlem görüyor” diye konuştu.

Bu rakamların ELÜS piyasalarının her geçen yıl büyümeye devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Kestelli, “Elektronik ürün senetlerinin aracı kurumlar vasıtası ile alınıp satılacağı yeni dönem, işlem hacmini ve piyasa derinliğini daha da artırmayı amaçlıyor. Aracılık sisteminin başlaması ile lisanslı depoya ürün koyan çiftçiler ve bu ürünlerin kullanıcısı olan sanayicilerin yanı sıra farklı aktörlerin piyasaya daha aktif katılımı mümkün olacak. Tarım ürünleri ticareti ile uğraşan tüccarlarımızın, finans piyasalarında alternatif yatırım aracı arayışında olan bireysel yatırımcıların ve tarım ürünlerinden oluşan yatırım fonlarını oluşturabilecek finans sektörü temsilcilerinin zaman içerisinde ELÜS işlemlerine katılması, tarım ürünleri piyasalarımızın büyümesine imkân sağlayacak. İlave olarak TÜRİB tarafından oluşturulacak türev ürünler ile ülkemiz tarım ürünleri piyasası katlanarak büyüyecek” dedi.

Yeni dönemin tarım ürünleri piyasaları için önemli fırsatları beraberinde getirdiğinin altını çizen Kestelli, “ElüsMarket ÜPAK şirketi olarak yapacağımız başarılı çalışmalar ile bu yeni dönemde ELÜS piyasasının öncü bir aktörü olacağımıza olan inancım tam” diye konuştu.

“Ürün Piyasası Aracı Kurumu” nedir?

Ürün Piyasası Aracı Kurumları; elektronik ürün senedi ve elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin borsada alım satımına aracılık etme konusunda yetkilendirilmiş kurumlardır. Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetim ve Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; elektronik ürün senedi (ELÜS) işlemlerine aracılık yapmak amacıyla paylarının yarısından fazlası bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olan “Ürün Piyasası Aracı Kurumu” kurulabiliyor.