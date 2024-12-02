EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu: Orman Kanunu Yönetmeliğindeki değişikliği iptal edin

İZMİR / EKONOMİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte yapılan ve Türk madencilik sektöründe tedirginliğe yol açan değişikliğin kaldırılması talebinde bulundu.



Alimoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu yazıda, hammaddesini madenden temin eden sektörlerle Türk ekonomisine yıllık 60 milyar doların üzerinde katma değer sağladıklarını, yıllık 6 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını ve istihdam sağladıklarını, 24 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrasında maden sektöründe ruhsat güvencesinin ortadan kalkacağına vurgu yaptı.

Ruhsat güvencesi ortadan kalkacak

Bir maden işletmesini faaliyete almak için; 8 bakanlık, 7 yasa, 87 yönetmelik, 8 tüzük, 16 uluslararası sözleşme gereğince 24 değişik kurum ve kuruluştan izin almak zorunda olduklarını vurgulayan Alimoğlu, “Bu izinlerden bir tanesi de orman alanları olup, izin süreçleri kimi zaman 1-2 yıl sürmekte iken 24.09.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16’ıncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikle; uluslararası normlara uygun sürdürülebilir hedeflere ulaşılamayacağı, ruhsat güvencesinin ortadan kalkacağı, sektörün yok olma noktasına gelebileceğinden büyük endişe duymaktayız. Anılan yönetmelik ile hammaddesini madenden temin eden demir-çelik, cam, çimento, seramik sanayileri zor duruma düşecek, tarım, inşaat ve sağlık gibi pek çok sektöre, mermer fabrikalarına ve maden-mermer makine üreticilerine doğrudan olumsuz yansıması olacaktır. Tüm bu sektörlerde ithalatın artmasından da endişe duymaktayız. Sektörümüzün önünü açan, madencilik ve bağlı sanayi sektörlerinde ihracatın artırılmasını hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2025-2027 Yılı Orta Vadeli Programı paralelinde, adı geçen Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması hususunu tensip ve talimatlarınıza arz ederiz” ifadelerini kullandı.

Alimoğlu, maden sektörünün 2028 yılında Türk ekonomisine 100 milyar dolarlık katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Maden sektörü olarak bu gücü elimizden almayın” dedi.