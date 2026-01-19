EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu: “Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememesi sektörü olumsuz etkiliyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, EMİB’in 2025 yılı ihracat performansını ve 2026 hedeflerini paylaştı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, maden sektörünün, 2025 yılında 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, 2024 yılına göre %3'lük bir artış kaydettiğini açıkladı.

İhracat rakamlarındaki küçük artışa rağmen, sektörün önündeki iki önemli engel olduğunu dile getiren Alimoğlu, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, merkezi farklı bir ilde olan ocak veya üretim tesisleri için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememesi, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı olumsuz etkiliyor. Maden sektörüne yönelik olumsuz algı da, yatırım iştahını ve sosyal kabulü zayıflatıyor. Bu nedenle, sektörümüzün doğru bilgilerle tanıtılması ve imajının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Alimoğlu, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Çin, ABD ve İspanya, birliğimizin en çok ihracat yaptığı ilk üç ülke oldu. Çin'e ihracatımız %12, ABD'ye %7 artarken, İspanya'ya %3'lük bir düşüş yaşandı. Doğal taş ihracatımızda ise ABD, Çin ve Fransa ilk üç sırada yer aldı. ABD’ye ihracatımız %8 artarak 217 milyon dolardan 235 milyon dolara, Çin’e ihracatımız %29 artarak 80 milyon dolardan 103 milyon dolara, Fransa’ya olan ihracatımız %7 artarak 43 milyon dolardan 46 milyon dolara yükseldi” diye konuştu.

2026 yılı ihracatçı birliklerinde seçimli genel kurul yılı olduğunu hatırlatan Alimoğlu, “5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birlikleri Kanunu gereği başkanlık süresi 2 dönem ya da 8 yıl ile sınırlandırılmış durumda. 2022 yılında Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerimizin teveccühüyle Başkan seçilmiştim. Görev süremizde pandeminin etkilerinin hissedildiği, Türkiye’de dezenflasyon politikalarının uygulandığı, döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kaldığı ve rekabetçilikte zorlanılan bir dönem yaşandı. Buna karşın 2021 yılında 1 milyar 80 milyon dolar olarak devraldığımız ihracat rakamını 1 milyar 380 milyon dolara çıkarmayı başardık” diye konuştu.

“İhracatımızın 2030 yılında 2 milyar doları aşmasını hedefliyoruz”

Birlik ihracatını 2026 yılı için 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Alimoğlu, “2030 yılında görevi devrederken 2 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. 2026 yılında da sektörümüzün doğru bilgilerle tanıtılması ve imajının güçlendirilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yasal düzenlemelerin sektörümüzün önünü açacak şekilde değiştirilmesi için her fırsatta ve her platformda sektörün tüm paydaşlarıyla ve kamu temsilcileriyle diyalogumuzu artırarak devam ettireceğiz” açıklamalarında bulundu.