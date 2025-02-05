EMITT Fuarı’na Bursa imzası

EKONOMİ (İSTANBUL) – Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin iş ortaklığında düzenlenen ve Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda turizmin geleceğine ışık tutan 28. EMITT Turizm Fuarı, kapılarını açtı. Uluslararası turizm dünyasının buluşma noktası olan fuar, her yıl 30 bine yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlıyor.

5-7 Şubat 2025 tarihlerinde 28. yılını kutlayan EMITT, bu yıl ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulunduğu toplamda 80 ülkeden 660 davetli tur operatörünü misafir ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de zengin bir kültürel birikime ve turizm potansiyeline sahip olan Bursa’yı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için fuardaki yerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret ederek tanıtım çalışmalarını inceleyen Başkan Bozbey, “Fuar kapsamında törene farklı ülkelerden katılan bakanlar, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldik. 80 ülkeden 666 tur operatörünün katıldığı bu önemli fuarın, ülkemiz ve kentimiz için büyük fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Standımızın, Bursa’yı en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tam. Fuarın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.