Emko 1 milyarlık yeni yatırıma start verecek

Zonguldak’ta Kurulu modern tesislerinde gerçekleştirdiği üretim ile 68 ülkeye ihracat gerçekleştiren Emko Isıtma Sistemleri AŞ. Yeni yatırım için kolları sıvadı. Şirket gerçekleştireceği yatırımı ile üretimini yaptığı panel radyatör, kombi, havlupan, katı yakıtlı kazan, elektrikli kombi üretimi artırarak dış pazarlarda daha etkin olmayı hedefledi.

Emko Isıtma Sistemleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay,” Faaliyet gösterdiğimiz iş kolumuzda kalite ve müşteri memnuniyetinden taviz vermeden artıracağımız kapasitemiz ile Zonguldak ve ülkemiz ekonomisine olan katkımızı daha da artıracağız “ dedi.

Kalite ve müşteri memnuniyeti öncelikli

Sektörde müşteri talep ve özel isteklerinin anlayarak, kaliteli ürün, hizmet ve çözüm odaklı yaklaşım ile hizmet verdiklerini anlatan Günay,“ İş kolumuzda sektördeki en son teknolojilerin kullanıldığı modern üretim tesislerimizde kalitemizden taviz vermeden maliyetlerimizi düşürerek, verimliliği ve karlılığı arttırarak ve rekabet gücümüzü yükselterek istikrarlı biçimde ilerliyoruz” diye konuştu.

İş kollarında panel radyatör, havupan, kombi, katı yakıtlı kazan, elektrikli kombi üretimi yaptıklarını ürünleri ile dünyanın 68 ülkesine ihracat yaptıklarını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, 300’e yakın çalışanlarıyla gerçekleşen üretimleriyle ihracatta ilk bin firma arasında yer aldıklarını açıkladı.

Tüm amacımız ülkemize hizmet etmek

Sektördeki temel sorunlarının vasıflı işçi bulamamak ve yüksek hammadde fiyatları olduğunu vurgulayan Günay, üretimde kullanılan hammaddenin tamamını Erdemir’den tedarik ettiklerini fakat bunun yanında sektörde Çin ve Kore ürünlerinin de kullanıldığını belirtti. Bu sene yeni bir yatırımında temellerini atacaklarını kaydeden Emko AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, şunları söyledi:

“ Şimdi yeni bir yatırım düşünüyoruz. 20-30 milyon dolar arası bir yatırım olacak. Tahsisli 26 dönüm arazi üzerine kuracağız. Biz orada Isı Pompası ve Klima üreterek yine dünyaya pazarlayacağız. Yeni yatırımla birlikte 280 kişiye daha iş imkanı sunacak olan şirketimizin toplam çalışan sayısı da 500’ü aşacak. Burada yapacağımız üretimle hem mevcut dış pazarlardaki payımızı artıracağız hem de artacak kapasitemiz ile yeni pazarlara açılmış olacağız. 26 dönüm üzerine kuracağımız yeni tesisimizin yüzde 40’lık kısmını kapalı alan oluşturacak. Şirket olarak tüm hedefimiz yatırımlarımız, ihracatımız ve sağlayacağımız istihdamımız ile hem şehrimizin hem de ülkemizin kalkınmasına destek vermektir “