Emrah Güçlü: “Mersin'in gençlerine fırsat verin, dünyayla yarışsınlar!”

Mersin'in stratejik konumu, güçlü sanayi altyapısı, limanı, tarım ve lojistik potansiyeliyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Güçlü, kentin sahip olduğu ekonomik avantajların genç girişimciler için daha fazla fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Genç girişimcilerin karşılaştığı zorlukların yalnızca sermaye eksikliğinden ibaret olmadığını aktaran Güçlü, finansmana erişim, tecrübe paylaşımı, kurumsal bağlantılar ve pazara giriş imkânlarının girişimcilik ekosisteminin temel ihtiyaçları arasında yer aldığını belirterek, “Bugün gençlerimizin önemli bir bölümü girişimci olmak, kendi işini kurmak ve değer üretmek istiyor. Ancak bir fikrin başarılı bir işletmeye dönüşebilmesi için cesaret kadar doğru yönlendirme, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir destek mekanizmaları gerekiyor. Gençlere sadece girişimci olmalarını tavsiye etmek yeterli değil. Onlara güvenmeli, sorumluluk vermeli ve başarıya ulaşabilecekleri kapıları açmalıyız” dedi.

“Mersin'in sanayi gücü ile gençlerin teknoloji vizyonu buluşmalı”

Dijital dönüşümün ve yapay zekânın küresel ekonomide rekabet koşullarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Güçlü, Mersin'in geleneksel ekonomik gücünü yeni nesil girişimcilikle birleştirmesi gerektiğini kaydederek, “Artık ekonomik rekabet yalnızca üretim kapasitesiyle değil, teknoloji geliştirme, verimlilik, inovasyon ve dijital yetkinliklerle de ölçülüyor. Mersin'de lojistik teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, yazılım, akıllı tarım ve endüstriyel otomasyon alanlarında önemli girişimcilik fırsatları bulunuyor. Gençlerimizin geliştirdiği bir yazılımın dünyanın farklı ülkelerinde kullanılmaması, bir teknoloji girişiminin uluslararası yatırım alamaması veya Mersin'den küresel ölçekte bir markanın doğmaması için hiçbir neden yok. Önemli olan bu potansiyeli doğru bir ekosistemle destekleyebilmek” diye konuştu.

“Genç girişimciler ekonominin seyircisi değil, karar vericisi olmalı”

Gençlerin iş dünyasında yalnızca desteklenen bir kesim olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Güçlü, ekonomik karar süreçlerinde genç girişimcilerin daha güçlü temsil edilmesinin önemine vurgu yaprak, “Gençlerimizin enerjisini ve yenilikçi bakış açısını iş dünyasının tecrübesiyle buluşturmak zorundayız. Genç girişimciler yalnızca toplantılara davet edilen, görüşleri dinlenen kişiler olmamalı; proje geliştiren, sorumluluk üstlenen ve karar mekanizmalarında etkin rol oynayan aktörler hâline gelmelidir. İş dünyasında kuşaklar arası rekabet yerine kuşaklar arası iş birliğini güçlendirmeliyiz. Tecrübenin gençlikle, sermayenin fikirle ve sanayinin teknolojiyle buluştuğu bir Mersin, ekonomik anlamda çok daha güçlü olacaktır” şeklinde konuştu.

“Geleceği konuşmak yetmez, geleceği birlikte inşa etmeliyiz”

Mersin iş dünyasına birlik ve ortak akıl çağrısında bulunan Güçlü, sözlerini şöyle tamamladı: “Genç girişimciliği yalnızca belirli dönemlerde gündeme gelen bir başlık olmaktan çıkarmalıyız. Gençlerimizin fikirlerine yatırım yapan, başarısını destekleyen, başarısızlıklarından öğrenmesine imkân tanıyan ve onları küresel rekabete hazırlayan bir anlayış geliştirmeliyiz. Gençlerimizden cesaret bekliyorsak biz de onlara fırsat sunma cesaretini göstermeliyiz. Mersin'in gençleri üretmeye, geliştirmeye, girişimci olmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazır. Şimdi görev, bu potansiyeli doğru bir vizyonla harekete geçirmektir. Çünkü gençlerin önünü açmak, Mersin'in geleceğinin önünü açmaktır.”