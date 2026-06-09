Emrah Güçlü Uyardı: “Her güvenlik sistemi KVKK'ya uygun değil”

KVKK'nın yayımladığı ilke kararında, çalışanların giriş-çıkış ve mesai takibinin parmak izi, yüz tanıma, retina veya benzeri biyometrik yöntemlerle yapılmasının ciddi hukuki değerlendirme gerektirdiği vurgulandı. Biyometrik verilerin kişinin değiştirilemeyen kimlik bilgileri olduğunu belirterek şunları söyleyen Güçlü,

“Bir şifre unutulabilir, bir kart yenilenebilir. Ancak parmak izi veya yüz verisi değiştirilemez. Bu nedenle çalışan devam kontrolü gibi süreçlerde daha az müdahaleci yöntemlerin tercih edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı

KVKK'nın kamera sistemlerine ilişkin duyurularında ise iş yerleri, fabrikalar, siteler ve apartmanlarda kullanılan kameraların belirli kurallar çerçevesinde işletilmesi gerektiğini hatırlatan Güçlü, “Görüntüler ne kadar süre saklanıyor, kimler erişebiliyor, kamera hangi alanı görüyor, ses kaydı alıyor mu? Kurumların artık bu soruların tamamına cevap verebilmesi gerekiyor. Aksi halde güvenlik amacıyla kurulan sistemler KVKK ihlali riski oluşturabiliyor” diye konuştu.

Kurumlar mevcut sistemlerini gözden geçirmeli

Özellikle fabrikalar, OSB'ler, hastaneler, okullar, apartman ve site yönetimleri ile yoğun personel çalıştıran işletmelerin kamera ve biyometrik takip sistemlerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Güçlü, “KVKK'nın son duyuruları bir ceza uyarısından çok, doğru dijitalleşme çağrısıdır. Güvenlik ile mahremiyet arasındaki dengeyi kurabilen kurumlar hem hukuki risklerden korunacak hem de çalışanlarının ve müşterilerinin güvenini kazanacaktır” diye konuştu.