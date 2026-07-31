Emre Hotels kalite ve güvenlik yatırımlarını sürdürüyor

Marmaris'te faaliyet gösteren Emre Hotels, 2026 turizm sezonunda jeopolitik gelişmeler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle rezervasyonlarda yavaşlama yaşanmasına rağmen, pazar çeşitliliğinin sağladığı avantajla operasyonlarını dengeli şekilde sürdürdü. Emre Hotels CEO’su Mustafa Deliveli, yüksek maliyetler ve talepteki dalgalanmalara karşın tesisin hizmet kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, yangın güvenliğinden sürdürülebilirlik projelerine kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Emre Beach ve Emre Hotel olmak üzere iki bloktan oluşan işletmelerinin toplam 295 oda ve 600 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini anlatan Deliveli, Emre Hotel'in 1987, Emre Beach'in ise 1996 yılında faaliyete geçtiğini belirtti. Deliveli, “Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve güçlü hizmet anlayışımızla faaliyetlerimizi sürdürüyor, sezon boyunca sağladığımız istihdamla bölge ekonomisine katkı sunuyoruz” dedi.

2026 sezonunun ilk yarısını değerlendiren Deliveli, şubat ayı sonunda yeniden başlayan savaş ve artan jeopolitik belirsizliklerin Türkiye turizmini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Bu gelişmelerin tesis performansına da yansıdığını belirten Deliveli, "Geniş pazar çeşitliliğimiz sayesinde bu olumsuzlukları birçok tesise kıyasla daha sınırlı hissettik. Sezonun ilk yarısı beklentilerimizin altında geçse de temmuz ayıyla birlikte rezervasyon ve satışlarda kısmi bir toparlanma yaşandı. Ancak mevcut koşullar nedeniyle eylül ve ekim aylarının daha zorlu geçmesini bekliyoruz" dedi.

Deliveli, mevcut ekonomik koşullar, bölgesel gelişmeler ve sektördeki belirsizliklerin devam etmesi halinde 2027 sezonunun da kolay geçmeyeceğini ifade etti. Pazar dinamiklerini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Deliveli, "Misafir memnuniyetini ve hizmet kalitemizi koruyarak sezonu en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

“Yatırımlarımızı daha güvenli ve konforlu bir hizmet için yapıyoruz”

Yatırım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Deliveli, 2025-2026 kış dönemini yenileme ve modernizasyon yatırımlarıyla değerlendirdiklerini söyledi. İki bloktaki odalar ve ortak kullanım alanlarının yangın yönetmeliğine uygun şekilde yenilendiğini belirten Deliveli, "Bu çalışmalar sayesinde Marmaris'te yangın uygunluk belgesini alan ilk tesislerden biri olduk. Jeneratör ve trafolarımızı yeniledik, odalarımızı modernize ettik, iskelenin renovasyonunu tamamlayarak gündüz dinlenme alanı, akşam ise à la carte restoran olarak hizmet verecek şekilde yeniden tasarladık. Tüm yatırımlarımızla misafirlerimize daha güvenli ve konforlu bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine aldıklarını dile getiren Deliveli, her iki tesisin de 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Belgesi'ne sahip olduğunu söyledi. Çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Deliveli, "Enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarımızın yanı sıra güneş enerji santrali yatırımımızla karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Yerel üreticileri destekliyor, sosyal sorumluluk projeleriyle bölgeye katkı sunuyoruz" diye konuştu.

“Alternatif turizm türlerinin gelişmesi gerekiyor”

Turizm sektörünün en önemli sorunlarının yüksek maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları, personel eksikliği ve mevsimsellik olduğunu ifade eden Deliveli, ekonomik istikrarın sağlanması, sektör teşviklerinin artırılması ve turizmin yıl geneline yayılmasının önem taşıdığını söyledi. Marmaris'in turizmde rekabet gücünü artırmak için alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Deliveli, "Turizm sezonunun yıl geneline yayılması, dijital tanıtımın güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi Marmaris'in rekabet gücünü artıracaktır" diye konuştu.