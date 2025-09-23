En hızlı büyüyen Mersin firmaları açıklandı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) listesinde 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde bin 644 oldu. Bu firmaların nominal gelirlerindeki artış oranı da Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı olarak kayıtlara geçti. İlk 100 içinde Mersin’den 3 firma yer alma başarısı gösterdi. 89’uncu sıradaki Beybolat Tarım Makinaları yüzde 630, 91’inci sıradaki Koluman Otomotiv Endüstrisi yüzde 623, 99’uncu sıradaki Ak-Trans Uluslararası Nakliyat ise yüzde 586’lık büyüme performansı gösterdi.



Listenin ikinci 100’ünde kendisine yer bulan 5 işletme de şöyle sıralandı:

107 – AYB Endüstri Mühendislik – %544

115 – İmsan Tarım – %525

119 – Kaya Makine – %518

131 – Dicle Gıda – %477

151 – Yektane Gıda – %442