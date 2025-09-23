  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. En hızlı büyüyen Mersin firmaları açıklandı
En hızlı büyüyen Mersin firmaları açıklandı

TOBB öncülüğündeki araştırmayla belirlenen 2021-2023 döneminde en hızlı büyüyen 100 şirket açıklandı. Mersin’den ilk 100’de 3, ikinci 100’de ise 5 firma yer alırken, Koluman Otomotiv Endüstrisi yüzde 623 büyümeyle 91’inci sıraya yerleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) listesinde 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde bin 644 oldu. Bu firmaların nominal gelirlerindeki artış oranı da Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı olarak kayıtlara geçti. İlk 100 içinde Mersin’den 3 firma yer alma başarısı gösterdi. 89’uncu sıradaki Beybolat Tarım Makinaları yüzde 630, 91’inci sıradaki Koluman Otomotiv Endüstrisi yüzde 623, 99’uncu sıradaki Ak-Trans Uluslararası Nakliyat ise yüzde 586’lık büyüme performansı gösterdi.

Listenin ikinci 100’ünde kendisine yer bulan 5 işletme de şöyle sıralandı:
107 – AYB Endüstri Mühendislik – %544
115 – İmsan Tarım – %525
119 – Kaya Makine – %518
131 – Dicle Gıda – %477
151 – Yektane Gıda – %442

