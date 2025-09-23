En hızlı büyüyenler arasında Adana’dan 4 şirket var

ADANA/EKONOMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesine Adana’dan 4 firma girdi.

2021-2023 yılları arasında ciro artışları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre; Adana’da faaliyet gösteren Çatalbaş Elektrik Enerji Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yüzde 1126’lık büyüme ile 38’inci sırada, Sami Trafo Makina İnşaat İmalat Taahhüt Genel Ticaret Ltd. Şti. yüzde 949 büyüme ile 45’inci sırada, Bilsa Çelik Plastik Ambalaj Geri Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yüzde 869 büyüme ile 51’inci sırada, Mazlum Mangtay Boru Sondajcılık İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise yüzde 815 büyüme ile 58’inci sırada yer aldı.

Kıvanç: Girişimcilere ilham veriyor

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye 100 programının, ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarını dünyaya tanıtmak ve küresel bağlantılarını güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek şunları söyledi: “Bu başarı, yalnızca şirketlerimizin değil aynı zamanda illerimizin, bölgelerimizin ve ülkemizin geleceği adına da çok kıymetli. Adana’mız bu yıl 4 firmayla listeye girerek Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini çıkaran iller arasında 6’ncı sırada yer aldı. Bu tablo, kentimizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dinamizmini bir kez daha ortaya koymuştur. Firmalarımızın başarısı bizleri gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer girişimcilerimize de ilham veriyor.”