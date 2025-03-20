EN YAKIT’tan sosyal sorumluluk projesi: Öğrenciler temiz enerjiyle tanışıyor

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Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, sosyal sorumluk projeleri kapsamında ilkokul öğrencilerine ‘Sürdürülebilirlik Eğitimleri’ veriyor. Öğrenciler, sürdürülebilirlik, temiz enerji, elektrikli araçlar, şarj istasyonları gibi konularda bilgi sahibi oluyor ve şarj cihazlarının nasıl çalıştığını öğrenip şarj testi de yapıyor.

‘200 öğrenciye ulaştık’

Okullarda gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Geçen yıl şubat ayında Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe kampüsü ile sürdürülebilirlik eğitimi üzerine bir anlaşma sağladık. Beş sınıfa eğitim verdik. Daha sonra Ali Fuat Cebesoy İlköğretim Okulu'nun iki sınıfına eğitim düzenledik. Böylelikle 7 sınıftan 200 öğrenciye ulaşmış olduk” dedi.

Eğitimlerin içeriği hakkında ise Şenses, “İlkokul çağındaki çocuklara sürdürülebilirliğin, temiz enerjinin ne demek olduğunu, şarj istasyonlarını, elektrikli araçları ve neden doğamızı korumamız gerektiğini, doğayı korumak için şarj istasyonlarının ve elektrikli araçların önemini anlattık. Aynı zamanda öğrencilere şarj cihazının nasıl çalıştığını gösterdik ve birer şarj testi yaptık” diye konuştu.

Eğitimlerin büyük ilgi gördüğünü aktaran Şenses “Çocuklar, doğanın korunması, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Elektrikli araçları şarj etmeyi öğreniyorlar. Eğitimlerin verimli geçtiğini ve çok keyif aldıklarını da belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe kampüsü ile iş birliği sağlayarak ortaokul seviyesindeki öğrenciler için de eğitim verdiklerini aktaran Şenses, konuyla ilgili şunları söyledi: “14 Mart'ta eğitime 120 öğrenci katıldı. Temel odağımız yine sürdürülebilirlik ancak bu eğitimde seviyeyi biraz daha artırdık. Eğitim, doğanın önemi ve karbon salınımıyla başladı. Daha sonra enerji türleri, temiz enerji, elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarıyla devam etti. Eğitim sonrasında öğrencilere şarj istasyonu tanıtımı yapıldı. Elektrikli araçların nasıl şarj edildiği gösterildi.”

Şenses, eğitimlerin yeni okullarda düzenlenmesiyle birlikte öğrenci sayısının artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.