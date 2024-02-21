Enclean, hizmet ağını genişletecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Güneş enerji santrallerine (GES) temizlik ve bakım hizmeti vererek üretim kayıplarını minimuma indiren Enclean, güneş paneli temizliğinde son teknoloji ekipmanları kullanarak verimliliği ve güvenliği maksimize ederek faaliyet alanını genişletmeyi amaçlıyor. Sağladıkları hizmetle GES yatırımlarını koruma ve olası zararları azaltma fırsatı sunduklarını açıklayan Enclean Kurucu Ortağı Kağan Sarıtaş, keşif ekiplerinin santrallerin üretim grafiklerini ve fiziksel keşiflerini tamamladıktan sonra raporlaştırdıklarını belirterek üretimde kayıplara sebep olacak durumları belirleyip buna uygun bakım ve temizlik paketi sunduklarını söyledi.

Ön inceleme, detaylı temizlik, kontrol ve raporlama aşamalarından oluşan bakım ve temizlik hizmeti verdiklerini aktaran Sarıtaş, “Kullandığımız robotlar, hassas sensörler ve temizleme teknolojileriyle güneş panellerine zarar vermeden etkili temizlik hizmeti sağlıyoruz. Panel yüzeyinde güneş paneli temizliği için üretilmiş hassas kıllara sahip fırçalar kullanıyoruz. Böylece ciddi maliyete sahip güneş enerji santrallerinin garanti kapsamında kalmasını ve güneş panellerinin verimliliğinin artmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Yatırımcılara uzun vadeli karlılık sağlıyor

Güneş paneli temizliğinin yatırımcılara uzun vadeli karlılık, daha yüksek enerji verimi ve çevresel sürdürülebilirlik sağlama noktasında kritik bir faktör olduğunu vurgulayan Sarıtaş, her geçen gün bilinçli yatırımcı sayısı arttığını belirterek güneş panelinin bakımı ve temizliğinin bir istek değil ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Güneş enerjisi sektörünün artan çevresel farkındalık ve enerji ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklara yönelmesiyle 2024 yılında büyüyeceğini öngördüklerini kaydeden Kağan Sarıtaş, “Sektördeki büyüme trendi firmamızı sürekli gelişen teknoloji ve artan taleple birlikte daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunma konusunda motive ediyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel çözüm ortaklarımız ile hizmet verdiğimiz bölgeleri genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yeni yatırımlar ve iş ortaklıkları ile sektördeki liderliğimizi de sürdürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.