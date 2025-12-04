Ender Yorgancılar: “Atıkların kaynağında ayrıştırılması doğal kaynaklar için büyük önem taşıyor”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sadece plastikte değil, tüm atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün dünyada azalan enerji, hammadde ve doğal kaynaklar için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İzmir’de geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek çatı altında buluşturacak bir organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın Ege Plastik Sanayicileri Derneği’ni (EGEPLASDER) ziyaretinde de geri dönüşüm OSB gündemin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye’de sayıları ve üretim ölçekleri her geçen gün artan geri dönüşüm firmalarının, ulusal ekonomiye olan katkılarının farkında olduklarını belirten Yorgancılar, geri dönüşüm tesislerinin atık üretmeyen, mevcut atığı işleyen ve pek çok sektörden çok daha temiz üretim yapan tesisler olduğuna dikkat çekti. Yorgancılar, “Bu tesisler yangın güvenliğinden iş güvenliğine kadar birçok sanayi tesisine göre çok daha ağır standartlara ve yönetmelik hükümlerine tâbi durumdalar. Ayrıca bu kurumların, atıkların üretildikleri yerlerde bulunması, karbon ayak izinin azaltılması açısından da büyük önem taşıyor. Sadece plastikte değil, tüm atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümü, dünyada azalan enerji, hammadde ve doğal kaynaklar için büyük önem taşıyor” dedi.

Kümelenme, çevre etkisinin asgariye indirilmesi, lojistik avantajların öne çıkması konularının geri dönüşüm sektörünün ölçek ekonomisine uygun olarak büyümesi için kritik olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Mümkünse her şehrimize bir geri dönüşüm OSB kazandıralım. Nüfusu ve atık rezervi az olan bazı illerimizin komşu illeri ile birlikte kullanacakları ortak OSB alanları belirleyelim. Geri dönüşüm sektörü, daha az termoplastik hammaddesi ithalatı sağlayarak cari açığı yüzde 36 azaltma potansiyeli sunuyor. Ülkemiz son 6 yılda 26 milyon ton geri kazanılabilir atık işledi ve yaklaşık 7 milyon ton atığı geri kazandı. Milli ekonomiye 50 milyar TL’nin üzerinde katkı sunuldu. Türkiye mevcut büyümesini sürdürürse geri dönüşüm sektörü 2050 yılında 73 milyar dolarlık bir büyüklüğe kavuşmuş olacak” diye konuştu.

EBSO Başkan Yardımcısı Metin Akdaş’ın da eşlik ettiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer de Türkiye’nin atık bertarafında iddialı hedefler ortaya koymasına rağmen, kaynağında ayrıştırılmış her türlü atığı yeniden ulusal ekonomiye kazandıran geri dönüşüm sektörünün uygun yatırım altyapısından mahrum kaldığını vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın sanayicilerinin bu talebinin uzun süredir takipçisi olduğunu hatırlatan Gençer, “Böylesine önemli bir yatırımı kentimize ve ülke ekonomisine kazandırılması yönündeki çabaları nedeniyle kendisine müteşekkiriz. Plastik sektörü ile doğrudan temas halinde EBSO bünyesinde faaliyet gösteren üç meslek komitemiz ve İzmir Ticaret Odası bünyesindeki Plastik Meslek Komitemizin üyelerinin de ortak talebi olan bu OSB’nin en kısa sürede faaliyete geçmesi için sektörün sivil toplum örgütü olarak her türlü çabanın destekçisi oluyoruz.” dedi.