Ender Yorgancılar: “Faiz yıl sonunda yüzde 33 - 34 bandına inecek”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, yüksek faiz ve krediye erişim sorunlarının sanayiciyi zorlarken yıl sonunda politika faizinin yüzde 33 - 34 bandına gerilemesini beklediğini söyledi. KOBİ’lerin krediye ulaşmada ciddi engellerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Yorgancılar, bankaların maliyet baskısı ve Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklarının faizleri yukarı çektiğini belirtti.



Yıl sonu faiz beklentisini de paylaşan Yorgancılar, “Bugünkü politika faizi yüzde 41. Benim şahsi öngörüm, yıl sonunda faizin 33 - 34 bandına gerileyeceği yönünde. Bu durumda kredi faizleri de 39-40 seviyelerine iner. Karşılık oranlarının düşmesiyle sanayici de kesintiden faydalanabilir. Yılbaşından bu yana kredilerde yüzde 37’lik bir artış var, ancak bunun yüzde 43’ü bireysel kredilerden kaynaklanıyor. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek kur korumalı mevduatların bittiğine dair açıklamalarda bulundu. Bununla ilgili önemli bedel ödedik. Keşke düşmüş olsaydı. Böyle hatalı bir uygulama inşallah bundan sonraki süreçte olmaz” diye konuştu.



Bankaların kredi politikalarının sanayici açısından en önemli sorunlardan biri haline geldiğini ifade eden Yorgancılar, “30 milyar liralık garanti ile KOBİ’lere kredi sağlanıyor ama bundan yalnızca yüzde 1’lik kesim yararlanabiliyor. Eğer oran yüzde 60’a çıksa reel bir rahatlama olur. Ne yazık ki herkesin krediye erişimi yok. Bankalar mevduatta yüzde 17,5 stopaj öderken maliyetleri 34’e çıkıyor. Bu maliyetle parayı yüzde 49-50 bandında satıyorlar. Böyle olunca biz de dahil sanayiciye kredi ulaşmıyor. Merkez Bankası’nın bankalardan aldığı zorunlu karşılıklar kredi maliyetlerini doğrudan artırıyor. Bu karşılıklar düşmedikçe faizlerin gerilemesi mümkün değil. Eğer Bakanlık ile koordineli bir şekilde indirim yapılırsa faizler aşağıya çekilebilir” dedi.







Yorgancılar’dan Temu’ya tepki





Türkiye’de sanayi imalat endeksi büyürken, PMI’ın (Satınalma Yöneticileri Endeksi) düştüğünü belirten Yorgancılar, “Yükselmesinin tek sebebi var. Sanayici elindeki stokları satıyor. Bunun da teyidi işsizlik rakamı. Bizim Çin’e bu yılın ilk yarısında yaptığımız ihracat 1,4 milyar dolar. İthalat ise 24 milyar dolar. Böyle adaletsiz ticaret var mı? Türkiye’nin bir Çin stratejisi olmalı. Temu’dan alışveriş yapıyorsunuz. Türkiye’de o malın ambalajını alabilme imkanınız yok. Ürün güvenliği olmayan malları ülkeye sokuyorlar. Bunu Ticaret Bakanımıza da söyledim. ‘Üzerinde çalışıyoruz’ dedi. Sanayici hangi maliyetle nasıl ayakta kalsın?” diye konuştu.