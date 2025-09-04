Endüstriyel yemekçi, maliyeti tarlasında üreterek düşürüyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Endüstriyel yemek sektöründe maliyetleri kontrol altında tutmak her geçen gün daha kritik hale geliyor. Artan girdi fiyatları ve dalgalı piyasa koşulları, firmaları kendi üretimlerini yapmaya yönlendiriyor. Endüstriyel yemek sektöründe kendi üretim süreçlerini kontrol altına alan şirketler, hem maliyet avantajı sağlıyor hem de gıda güvenliğini garanti altına alıyor. Bu eğilimin son örneklerinden biri de Bursa merkezli Yankı Yemek oldu. Çalı Sanayi Bölgesi’nde 4.500 metrekarelik üretim alanında günlük 25 bin kişilik kapasitesiyle yılda 5 milyondan fazla öğün sunan Yankı Yemek, Karacabey’de 20 dönümlük alanda tarımsal üretime başlayarak stratejik bir yatırım hamlesi adımı atıyor. Yankı Yemek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, Karacabey’deki kendilerine ait tarlalarda yetiştirilecek domateslerin öncelikle şirketin kendine özgü ürünü olan menemen harcında kullanılacağını açıkladı. Dönmez, bu domateslerin sadece menemen harcıyla sınırlı kalmayacağını, firmanın günlük üretiminde hazırlanan tüm yemeklerde kullanılacağını vurguladı. Dönmez ayrıca orta vadede biber ve bakliyat gibi farklı hammaddelerin de bu üretim zincirine dâhil edilmesinin planlandığını kaydetti. Coşkun Dönmez, bu yatırımla birlikte üretim maliyetlerini öngörülebilir hale getirmeyi ve sağlıklı, güvenilir hammaddenin garanti altına alınmasını hedeflediklerini ve kontrollü tarım uygulamaları sayesinde hem gıda güvenliğinin artacağını hem de maliyet avantajı sağlayacaklarını ifade etti.

Referans, yerel üreticilerle iş birliği yapıyor

Nilüfer OSB’deki 15 bin metrekare kapalı alanda konumlanan üç ayrı üretim tesisinde günlük 150 bin kişilik yemek üretim kapasitesiyle çalışan Referans Holding de topraklı ve topraksız tarım üretimi ile 40 farklı tarım üreticisini destekleyen “organik tarım” yaparak kendi sebze ve meyvesini üretiyor. Referans Besi Çiftliği, etlik dana ve düve yetiştirme amaçlı 30.000 metrekare kapalı alana sahip. Tesiste, 2.000 adet üzeri büyük baş hayvan yetiştiriliyor. Bu yapılanma sayesinde müşterilerini fiyat dalgalanmalarından korurken sürdürülebilir tedarik avantajı da sağladıklarına dikkati çeken Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, “Üretim süreçlerimizde yerel üreticilerle iş birliği yaparak hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de ülkemizin tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Lojistik merkezimiz, besi çiftliğimiz ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla sebze ve meyve üretimimizi gerçekleştirerek hammaddenin üretiminden son ürüne kadar tüm süreci kendimiz yönetiyoruz” dedi.