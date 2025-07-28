Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 9 yılda temiz enerjinin proje merkezi oldu

İZMİR / EKONOMİ

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), dokuz yılda yenilenebilir enerji sektörüne değer sağlayan çok sayıda projeye imza attı. Derneğin devam eden ve tamamlanmış projeleriyle ilgili bilgi veren ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, sektörün yetişmiş mühendis ve ara işgücü olarak sorununa değinerek, kamu ve vakıf üniversitelerindeki yapılanmaları ile mühendis adaylarının bu yönde kariyer yapmalarına zemin hazırladıklarını söyledi.

124 Kurumsal, 15 Bireysel ve 31 Akademik üyesiyle faaliyetlerini sürdüren ENSİA; Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu, WindEurope ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’na kurumsal üye olurken, 2022 yılında Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği’nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak kazandı.

Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, yeşil hidrojen, hidroelektrik ve enerji verimliliği alanında çalışan firmalar arasında güçlü network oluşturmak amacıyla uluslararası ve ulusal projeler yürüttüklerini belirten Kalaycı, “Ülkemizde temiz enerji ve temiz teknoloji değer zincirini geliştirmek için ulusal ve uluslararası paydaşlarla birlikte yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz. Halen AB tarafından finanse edilen ve Avrupa Komisyonu tarafından ENSİA koordinatörlüğünde demir çelik ve temiz enerji sektöründeki firmaların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na ve sektörel yol haritası hazırlanmasına destek olma hedefiyle yürütülen ‘Karbon Yönetimi için Kümelerarası İşbirliği Projesi’ni ve Ticaret Bakanlığımız tarafından finanse edilen UR-GE Temiz Enerji Projesi’ni sürdürmekteyiz” dedi

Derneğin, kariyer planlarını temiz enerji sektöründe yapmak isteyen mühendis adayı gençlerin buluştuğu “ENSİA Genç” yapılanmasının da gurur veren bir seviyeye ulaştığını sözlerine ekleyen Kalaycı, “Sektörümüzün yetişmiş mühendis ve ara işgücü olarak sorunu çok büyük. ENSİA Genç, kamu ve vakıf üniversitelerindeki yapılanmaları ile mühendis adaylarımızın bu yönde kariyer yapmalarına zemin hazırlıyor. Temiz enerji sektörüne ve üyelerine değer yaratan bir STK olmayı odağına alan yönetim kurulumuz ve yetkin kadrolarımızla; sektörümüzün sorunlarını, talep ve beklentilerini kamuoyumuz ve karar alıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.