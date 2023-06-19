Enerji verimliliği ve ısı yalıtımı Bursa’da konuşuldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da inşaat sektörünün öncü STK’larında biri olan İMSİAD, sektörün sorunlarını masaya yatıran etkinliklere ve üyelerinin gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlara imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İMSİAD’ın Filli Boya sponsorluğunda organize ettiği ve verimli ısı kullanımı, yalıtım, enerji verimliliğinin önemi ile inşaat sektörünün problemlerinin masaya yatırıldığı “Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı” konulu toplantısına şehrin önemli isimleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMSİAD Başkanı Şeref Demir “Kullandığınız enerjinin yüzde 72’sini ithal eden bir Türkiye’den bahsediyoruz. Enerji ithal kalemlerimizin en başında gelmektedir. Enerjiye bu kadar bağımlıyız fakat verimli kullanamıyoruz. Enerjinin en çok kullanıldığı alanların da başında konut ve binalar geliyor. Konutlarda kullandığımız yüzde 40’lık enerjinin yüzde 80’a yakını ısıtma ve soğutmada kullanıyoruz. Dünyanın enerji ihtiyacını karşılayan petrol ve doğalgaz da hızlı bir şekilde azalmaktadır.

Enerji ihtiyacının sürekli attığı dünyamızda kaynaklarımız ise sürekli tükeniyor. Doğru ısı yalıtımı ile binalarda yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu elde edebiliriz. Öte yandan Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması, iklim değişikliği mücadelesine destek olmak amacıyla sektör olarak örnek projeler gerçekleştirmeliyiz” dedi.

“İzolasyon çok değerli”

Açılış konuşmaları bölümünde söz alan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise sektör paydaşlarının bir arada olmasının ve ortak akılla hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, “Sektör paydaşları olarak yan yana geldik ve kentsel dönüşümü bütüncül planlama üzerinde konuşur hale geldik. Her tarafın kente katkı koyacağı boyutları tartıştığımız bir durumdayız. Daha önce de İMSİAD’la sektör sıkıntılarını beraber ele aldık ve bu manada birçok çalışmaya imza attık. Bakıldığında hep beraber olmamız gerektiği başından beri zaten ortadaydı” diye konuştu.

Enerji verimliliğinin dünyanın geleceği için hayati önemde olduğunu dile getiren DEMSİAD Başkanı Alptekin Şahintürk ise “Ülkemiz yeşil mutabakata da imza atmış dolayısıyla biz yaptığımız her imalatta karbon emisyonunu hesaplamak zorunda kalacağız. Bunların arasında da izolasyon da var. Sadece binanın makyajı olarak düşünülse de bizim açımızdan öyle değil. Çatıdan, temelden, duvarlardan çıkan enerji aslında cebimizden çıkan para demektir. İzolasyonu bu nedenle çok değerli buluyor ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.