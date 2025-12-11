Enerjisa ile ÇÜ arasında ‘yeşil’ işbirliği

ADANA/EKONOMİ

Enerjisa Üretim, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile enerji dönüşümünü yerel kalkınmayla bütünleştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir stratejik iş birliği başlattı. İki kurum arasındaki işbirliği ile enerji alanında ‘yeşil işler’ ve ‘yeşil beceriler’in geliştirilmesi, geleceğin yetkin profesyonellerini yetiştirilmesi hedefleniyor. Yapılacak çalışmalar, Adana ve çevresindeki gençlere yenilenebilir enerji sektöründe güçlü bir gelecek inşa etme fırsatı sunarken, bölgenin yeşil dönüşüm ekonomisine de katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili protokol Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal ile ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı tarafından imzalandı. Genel Müdür Yardımcısı Ünal, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çukurova Üniversitesi ile başlattığımız bu iş birliği, gençlerin yenilenebilir enerji alanında kendilerini geliştirmeleri ve Türkiye’nin enerji geleceğinde aktif rol üstlenmeleri için güçlü bir zemin oluşturuyor. Yerelden başlayarak, ülke genelinde yayılacak sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratıyoruz. Bu iş birliği hem bugünün hem de geleceğin yeşil ekonomisine yapılan değerli bir yatırım.’’

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da sürdürülebilir kalkınmanın ancak nitelikli eğitim, güçlü iş birlikleri ve gençlerin geleceğe hazırlanmasıyla mümkün olduğuna inandıklarını söyledi. Prof. Dr. Akıllı, “Enerjisa Üretim ile başlattığımız bu stratejik iş birliği, bölgemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini açığa çıkarırken öğrencilerimize de güçlü bir kariyer yolculuğu sunuyor. Bugün attığımız bu adım, teknik altyapımızı güçlendiren bir yatırımın yanında aynı zamanda gençlerimizin farklı becerilerle donatıldığı, bölgesel kalkınmanın hızlandığı ve enerji dönüşümüne yerelden destek veren bir ekosistemin inşası için çok önemli bir başlangıç. Bu iş birliğiyle, üniversite-sanayi etkileşiminin sahici ve sürdürülebilir bir modelini oluşturuyor, öğrencilerimizin hem bölgeye hem de ülkemize değer katan profesyoneller olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Donanım desteği de verilecek

Enerjisa Üretim’in ‘Adil Geçiş’ projesi kapsamında; Elektrik-Enerji, Elektronik-Otomasyon, Makine ve Metal Teknolojileri bölümlerinde eğitim kalitesini artıracak altyapı ve donanım desteği, yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları, staj ve mentorluk programları yer alacak. Enerjisa Üretim, öğrenciler için yıllık staj kontenjanları sağlayarak enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin gelişimine katkı sunacak.