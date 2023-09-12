EnerjiSA ile yeniden yapılanma, GTO’da masaya yatırıldı

GAZİANTEP

EnerjiSA Daha İyi Bir Gelecek Platformu ile İhtiyaç Haritası iş birliğiyle 6 Şubat depremleri sonrası GTO ve Adana Ticaret Odasında hayata geçirilen Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezleri Gaziantep Ticaret Odası’nda masaya yatırıldı.

“EnerjiSA desteği ile yaraların sarılmasını sağlayacağız”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, toplantıya ilişkin; “EnerjiSA Daha İyi Bir Gelecek Platformu Danışma Kurulu Üyeleriyle bir araya geldiğimiz toplantıda İhtiyaç Haritası iş birliği ile 6 Şubat Depremleri ardından GTO ve Adana Ticaret Odasında hayata geçirdiğimiz Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezlerimizi ve deprem sonrasında yürüttüğümüz çalışmaları tüm boyutlarıyla değerlendirdik. EnerjiSA'nın da vereceği destekler ile deprem yaralarının sarılması noktasında önemli adımlar atacağız” dedi.