Enerjisa Üretim, Aydın’da kadın çiftçilerle incirin geleceğini güçlendiriyor

AYDIN / EKONOMİ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne yön veren Enerjisa Üretim, enerji yatırımlarının yarattığı değeri faaliyet gösterdiği bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişimiyle buluşturmayı sürdürüyor. Şirketin Mart 2026’da hayata geçirdiği Onarım Enerjisi programının ilk uygulama alanı Aydın’da, incir üreticileriyle yürütülen çalışmalar özel bir buluşmayla devam etti.

Dampınar Rüzgâr Enerji Santrali’nin etki alanındaki köylerde yürütülen programla onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Aydın’da düzenlenen İncir Şenliği’nde, incir üretiminde iklim değişikliğine uyum, toprak sağlığı ve sürdürülebilir tarım konuları ele alındı. İncir üreticileri ve proje paydaşlarının katıldığı etkinlikte, Enerjisa Üretim’in Onarım Enerjisi programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve programın gelecek dönem planları paylaşıldı. Program kapsamında, farklı köylerden kadın üreticilere yönelik “Kırsalda Kadın Girişimciliği ve Liderlik” eğitimleri ve atölyeleri düzenlendi. Eğitimlere katılan kadın üretici grupları, İncir Şenliği’nin hazırlık sürecinde de görev aldı.

Onarım Enerjisi dört yılda 20 köye ulaşmayı hedefliyor

Dört yıllık bir program olarak tasarlanan Onarım Enerjisi kapsamında üreticilere eğitim, mentorluk, teknik danışmanlık ve uygulama desteği sağlanıyor. Program çerçevesinde güneş enerjisi destekli tarımsal altyapı uygulamaları da yürütülüyor. Programın ilk yılında Aydın, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir’deki rüzgâr enerjisi santrallerinin etki alanında bulunan 20 köyde yaklaşık 300 üreticiye ulaşılması hedefleniyor. Kadın ve genç üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan programın ilerleyen dönemde Muğla ve Edirne’yi de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Genç İşi Kooperatifi, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, köy muhtarları ve öncü üreticilerin iş birliğiyle yürütülen programda, yerel üreticilerin ihtiyaçları ile teknik uzmanlığın bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Aydın’da uygulanan modelin farklı bölgelere taşınarak yaygınlaştırılması planlanıyor. Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Lideri Tuğçe Tuğlu Özalpay, Onarım Enerjisi kapsamında enerji teknolojileri ile yerel üretim ihtiyaçlarını bir araya getirdiklerini belirtti.

Enerjisa Üretim olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını faaliyet gösterdikleri bölgelerde yarattıkları sosyal ve ekonomik değerle birlikte ele aldıklarını dile getiren Özalpay “Onarım Enerjisi ile enerji, tarım ve teknolojiyi buluşturarak toprağın iyileştirilmesine, doğal kaynakların verimli kullanılmasına ve yerel üretimin güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Aydın’ın en kıymetli değerlerinden biri olan incirin geleceğini korumak için üreticilerimizle birlikte çalışıyoruz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde kadın üreticilerimizle bir araya gelmek ise bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Kadınların emeği, bilgi birikimi ve liderliği, sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın geleceğinde önemli bir güç. Bu yaklaşımla Aydın’da geliştirdiğimiz uygulamaları farklı bölgelere taşıyarak yerel üretimin dayanıklılığını artırmayı ve kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.