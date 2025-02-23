Enerjisa’nın yeni konseptli merkezi Adana’da açıldı

ADANA/EKONOMİ

Müşterilerinin abonelik işlemlerini gerçekleştirdiği merkezlerini sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağına alarak yenileyen şirket, Ankara ve Osmaniye’den sonra yeni konsept müşteri hizmetleri merkezlerinin üçüncüsünü Adana’da hizmete sundu.

Adana Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı, güneş enerjili bekleme üniteleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi çevre dostu çözümlerle donatıldı, engelsiz müşteri deneyimi de ön planda tutuldu. Ankara’da başlatılan interaktif enerji müzesi konsepti Enerji Tüneli, bu merkezde de devam ediyor. Küresel ölçekli enerji kullanımından bireysel enerji tasarrufuna kadar geniş bir perspektif sunan Enerji Tüneli’nde ziyaretçiler, sera gazının iklim üzerindeki olumsuz etkilerini, yenilenebilir enerji kullanımının faydalarını ve evlerde enerjiyi verimli kullanma yöntemlerini kendi elleriyle deneyimleyebiliyor Sabancı Holding’in ilk adımlarının atıldığı Adana’ya özel olarak eklenen ‘Sabancı’nın Adımları’ interaktif alanında ziyaretçiler, 1925 yılında Kayseri’den Adana’ya atılan adımla başlayan Sabancı’nın yolculuğunu; Cumhuriyet döneminde Adana’da kurulan fabrikalarla sanayileşme hamlelerini, holdingleşme sürecini izleyebiliyor.

Çalışan ve müşteri konforu ön planda

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın da katıldığı açılışta konuşan Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, şunları söyledi: "2023 yılında yüz yüze hizmet sunduğumuz merkezlerimizi yoğun bir şekilde ziyaret eden müşterilerimize kesintisiz bir deneyim sunarken aynı zamanda Enerjisa’nın dijitalleşme hedefini odağımıza koyduğumuz Müşteri Hizmetleri Merkezi konseptimizi yenileme sürecini başlatmıştık. Bugün adımımızı Çukurova’nın kalbi Adana’ya atarak henüz ilk görüşte etki uyandıracak, çalışan ve müşteri konforunu ön planda tutan merkezimizi açıyoruz. Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezimizde hızlı ve kesintisiz müşteri deneyiminin yanı sıra bu konseptteki ilk merkezimiz Ankara Söğütözü’nde de olduğu gibi, interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli de bulunuyor.”