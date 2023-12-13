Enes Makine’de otonom dönüşümü başladı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Üretimin her aşaması için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade eden Enes Makine Yönetim Kurulu Başkanı Enes Akyel, “Firmamız ürettiği makinalar konusunda yeni girişimlerde bulunmaktadır. Uzun yıllardır makine üretiminde insan gücünü dayalı bir üretim yapmaktayız. Bu üretim modelini teknolojik alt yapımızı güçlendirerek otonom hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bunu hem maliyet hem de çağın gerekliliği olarak görüyoruz. Bu hedef doğrultusunda gerekli Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Makine üretiminde kullandığımız alet ve makinalarla otomatikleşmeyi daha da serileştirmeyi hedefliyoruz. Mümkün olduğu kadar üretimde insan günü azaltmayı planlıyoruz. Otonom üretim konusunda sürekli çalışma ve yatırımlarımız devam ediyor. İnsansız üretim sürecini geliştirmeye yönelik sürekli yenilikler içerisindeyiz” diye konuştu.

Yıllık 5 Milyon Dolar ihracat yaptıklarını ve 2024 yılı ihracatlarını arttırmak amacıyla yeni pazar arayışı içinde olduklarını söyleyen Akyel, “Sürekli üretime ve büyümeye odaklanan bir firmayız. Üretimimizin yüzde 60’ını yurt dışına ihraç diyoruz. Ortadoğu ülkeleri, Hindistan ve Türki Cumhuriyetler bizim yoğunluklu olarak çalıştığımız pazarlardır. 2024 yılı için ihracat yapabileceğimiz yeni ülkeler bulup, bu pazarlara satış yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.