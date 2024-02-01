'Enflasyon sarmalına "fiyatlar yükselecek" algısı yol açıyor'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Piyasada fiyatların tekrar yükseleceğine dair algının, tüketici talebini erkene aldığını söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu durumun fiyatların devamlı güncellenerek bir sarmal oluşmasına yol açtığını belirtti. İZTO Ocak ayı olağan meclis toplantısında konuşan Özgener, asgari ücret zammından sonra enflasyondaki beklentilerin kontrol altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomik programa olan inancın tazelenmesi ve enflasyon yeterince düşmeyecek algısının tersine çevrilmesinin önemini vurgulayan Özgener, “Piyasada fiyatların tekrar yükseleceğine dair algı, tüketici talebini erkene alıyor ve bu durum fiyatların devamlı güncellenerek bir sarmal oluşmasına ve sonucunda enflasyonun yükselmesine yol açıyor. Ekonominin soğumasına yönelik büyümeyi yakından etkileyen kredi politikaları ve cari açıktaki iyileşmenin yakından takip edilmesi lazım. Makroekonomik istikrarın sağlanacağına olan güvenin pekişmesi için de, yapısal reformların devreye girmesi şart” diye konuştu.

“İstihdamda kayıt dışılık artabilir”

Fiyatların yüksek seyrettiği dönemde, verimlilik başta olmak üzere ekonominin uzun vadeli perspektifine ilişkin birçok konuda istenilen adımların atılamadığını ifade eden Özgener, “Asgari ücret artışına rağmen toplumsal refahta kayıp yaşandığını ve ücretlerin yaşam koşullarını karşılama düzeyinin azaldığını gözlemliyoruz. Ayrıca, asgari ücretli bir çalışan ile orta düzey yöneticinin ücretlerinin yakın seviyeye gelmesi iş verimliliğini düşürmeye başladı. Bu durum işletmelerin operasyonel kapasitelerinin azalmasına neden oluyor. Asgari ücret artışı çalışanların alım gücünü beklendiği oranda arttırmadı, başta KOBİ’ler olmak üzere birçok firmayı olumsuz etkiledi. KOBİ’lerin dayanıklılığı daha fazla zorlanmamalı. Firmaların maliyet artışı kaynaklı daralmaya gidebilecekleri, kayıt dışı çalışmanın artış gösterebileceği ve bu durumun da iş gücü piyasalarını ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhracat performansımız yeterince güçlü değil”

Aralık’ta genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 0,4 arttığını, ithalatın yüzde 11,0 azaldığını aktaran Özgener, “İzmir’de ise ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat yüzde 5,4 azaldı. İthalatımızın azalmasını, dış ticaret ve cari dengemiz adına olumlu buluyoruz, ancak ihracattaki performansımızın da yeterince güçlü olmadığını görüyoruz. Asgari ücretin 550 doların üstüne çıkarak, şu ana kadar dolar bazında en yüksek seviyeye ulaşması, ihracatçılarımızın maliyetlerinin daha da artmasına neden oluyor” dedi.

Taşımacılık şirketlerinin Kızıldeniz'i güzergahtan çıkarmaya başlamasının birçok teslimatın gecikmesine yol açabileceği ve enflasyonda yeni riskin navlun fiyatları olabileceği ihtimallerine değinen Özgener, şartların, ihracatçının finansmanını daha değerli kıldığını vurguladı.

Sağlık turizminde atak

İtalya’dan sağlık turizmi alanında çalışan seyahat acentelerinin İzmir’de ağırlanacağı bir organizasyon planladıklarını belirten Özgener, sağlık turizminin yalnızca hastane ve klinikleri değil, ulaşımdan, konaklamaya, yeme-içme ve perakendeye kadar çok sayıda sektörü kapsayan bütünsel bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.