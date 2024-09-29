'Enflasyonda kalıcı düşüş için yapısal reformlar şart'

İZMİR / EKONOMİ

Toplantıda konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomi, Finans ve Maliye Yuvarlak Masası Başkanı Yakup Benli, “2025-2027 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Programın (OVP), para politikası kadar maliye politikalarıyla da desteklenmesi şart” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından dış piyasalarda Türkiye’ye güven konusunda olumlu bir etki yaşandığını vurgulayan Benli, “Ancak yüksek enflasyonla mücadele için izlenen politikalar henüz tam anlamıyla istenen sonuçları vermedi. Bunun uzun soluklu bir mücadele olması gerektiğini ve sadece ekonomik bazı enstrümanlarla sonuç alınamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Eylül ayı başında açıklanan 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) iş dünyasında bazı yönleriyle tartışıldı. Enflasyonla mücadelenin devam ettiği bir ortamda büyümenin de devam etmesinin hedeflenmesi soru işaretleri yarattı. OVP’de yer alan politika ve tedbirlerin, geniş kapsamlı yapısal reformlarla desteklenmediği sürece sonuç vermeyeceği tartışma götürmez. OVP’nin para politikası kadar maliye politikalarıyla da desteklenmesi şart” diye konuştu. Ayrıca, iş dünyasının finansman ihtiyacına dikkat çeken Benli, ESİAD’ın 22 Kasım’da düzenleyeceği Yatırım Zirvesi’ni hatırlatarak, zirvenin finansmana erişimde yeni yollar keşfetme açısından yeni pencereler açacağını vurguladı.