'Enflasyonla mücadele samimi olmalı'

ESKİŞEHİR

Enflasyon dalgasının tüm dünyayı yıllardır kasıp kavurduğunu aktaran Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) Başkan Vekili Kerem Toparlar, şu ana kadar hiçbir ülkenin bu durumla tam olarak başa çıkamadığını söyledi. Henüz herhangi bir merkez bankasının faiz indirimi yapmadığına dikkat çeken Toparlar, makroekonomik göstergelerin istenen seviyelerin uzağında seyrettiğini vurguladı.

Türkiye’de de durumun hiç farklı olmadığını belirten Toparlar, “Geçmişte yapılan hatalardan, özellikle siyasetin iz düşümünden uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Makroekonominin basit kurallarından biri faiz-enflasyon ilişkisidir. Faiz artarsa para primi değerlenir, yatırım ve harcamalar düşer. İşsizlik artar, enflasyon düşer. Bu kuralı artık hepimiz biliyoruz. Peki, bundan sonra ne olacak? Faiz yüzde 50 olmasına rağmen enflasyon düştü mü? Faiz yüzde 7,5 seviyesindeyken enflasyon bugünden daha mı yüksekti? Buna hayır demek için ekonomist olmaya gerek yok” diye konuştu.

“Tasarruf tavandan tabana doğru regüle edilmeli”

Prasal sıkılaşma adımlarının yetersiz bir durum olduğuna vurgu yapan Toparlar, faiz artırımının ise doğru zamanda yapılmadığını dile getirdi. Faizlerin artmasının enflasyonun düşmesi için tek etken olmadığını aktaran Toparlar, “Maalesef tasarrufta sınıfta kaldık. Harcamalar bu kadar yüksekken ne kadar sıkı para politikası, ne kadar sıkı maliye politikası uygulanırsa uygulansın sistem çalışmayacak. Enflasyonun ateşi sönmeyecek. Harcamaların ciddi anlamda kısılarak tasarrufun yukarıdan aşağı doğru regüle edilmesi gerekiyor” dedi.

Kamuda tasarruf adımı atmasını çok önemli bulduklarını söyleyen Kerem Toparlar, bu sürecin büyük bir ciddiyetle ve samimiyetle sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Bundan sonra kamunun her adımında önce tasarrufu düşünmesi gerektiğini dile getiren Toparlar, “Yoksa iş samimiyetten uzaklaşacağı gibi, bu durum çözüm kısmına da yaramayacaktır. Mali sıkılaşmadan bile önce, uygulanması gereken tasarruf politikasının ciddiyetle devam etmesini ve başta kamu olmak üzere vatandaşlara da sirayet etmesini temenni ediyoruz. Yüksek faizin ancak bu şekilde bir çözüm aracı olduğunu ve samimiyet olmaz ise uygulanan hiçbir tedbirin somut bir işe yaramayacağını altını çizerek belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.