'Enflasyonun düşmesi için faiz artışını desteklemekten başka şansımız yok'

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) Mart ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye yükselttiğini hatırlatan Yorgancılar, “Seçim öncesi atılan bu adım Merkez Bankası’nın kararlılığını göstermesi açısından oldukça önemli. Merkez Bankası bant uygulamasını tekrar getirerek aynı zamanda faizi %53’e yükseltmiş oldu. Merkez Bankası duruma göre +/- 300 puan ile gecelik borçlanma faizini belirleyecek. Kurdaki baskı, rezervlerdeki azalış, enflasyonun hala yüksek gelmesi gibi ana etkenler Merkez Bankası’nı bu sürpriz karara zorlamış gibi görünüyor” dedi.

Faizlerin yükselmesinden en çok canı yananların sanayiciler olduğunu söyleyen Yorgancılar, “Maliyetlerimizi artıran, karlılığımızı düşüren ve kredi maliyetlerimizi yükselten bu karara normal şartlarda sonuna kadar karşı çıkardık. Ancak, ne yazık ki şu an %67 olan enflasyonu düşürecek adımları desteklemekten başka bir şansımız yok. Elbette ki, daha öncelerden de ifade ettiğim gibi Merkez Bankası’nın faiz silahı önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değil. Gıda enflasyonunda %71 ile dünyada en ön sıralardayız. Enflasyonu bu denli yükselten bu durum, tarım politikalarının ivedilikle iyileştirilmesini de zorunlu kılıyor” diye konuştu.

“Bizleri zorlu bir mücadele bekliyor”

2017’den bu yana yıllık enflasyonun çift hanede olduğunu dile getiren Yorgancılar, “2021 yılında %36 olan enflasyon, 2022’yi %64,27, geçen seneyi de %64,77 ile kapattı. Merkez Bankası’nın hedefi ise %36. Yani 3 yıl önceki performansımıza geri dönmeye çalışıyoruz. Bu şartlarda bunu başarmak çok da kolay görünmüyor. Bizleri zorlu bir mücadele bekliyor. Enflasyonu düşürme kararlılığında acı reçete yavaş yavaş belirmeye başladı. Seçim sonrasına ilişkin de yapılan açıklamalar bu yönde. Her kesim payına düşeni alacak gibi görünüyor. Benzer şekilde, kamunun da aynı fedakarlığı göstermesini, tasarruf tedbirlerine sıkı sıkıya uyulmasını istiyoruz. Sayın Mehmet Şimşek’in ‘tasarruf kararları konusunda tereddüt yok. Kamuda harcamaları kısacağız ve enflasyonu aşağıya çekeceğiz’ sözünün gereğini inşallah pratikte de görebiliriz” görüşünü ifade etti.

PMI’de sektörlerin yarısı baraj altında

İmalat sanayi yöneticileri endeksi olan PMI’ın sektörel performansına bakıldığında ekonomide yaşanan tüm aksaklıkların gözlendiğini anlatan Yorgancılar, “Son 2 yıldır 50 barajının altında kalan bir PMI var. Küresel yavaşlama ve en fazla da yüksek enflasyonun yarattığı yüksek maliyetler sanayide de yavaşlamaya sebep oldu. Aylar sonra ilk kez genel PMI, sınırlı da olsa barajın üstüne çıktı. Ancak yine de hala sektörlerimizin yarısı baraj altında bir performans sergiliyor. İşte bu nedenle, ülkemizin bugün en öncelikli sorunu olan enflasyonun düşürülme kararlılığını ve yapılması gerekenleri destekliyoruz. Bunu başarma yönünde merkez bankamızın ve Sayın Mehmet Şimşek’in de birbirini destekleyen adımlarını, piyasalardaki güvenin ve öngörülebilirliğin tesisi açısından çok önemsiyorum” dedi.