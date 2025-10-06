Engin Ataç kitapseverlerle buluştu

Ali Baş/Eskişehir

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen kitap imza ve söyleşi etkinlikleri devam ediyor. Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç’ın hayatını ve bilime katkılarının anlatıldığı “Aklın ve Bilimin Işığında Bir Ömür” isimli kitap için imza günü düzenlendi. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi ve imza gününe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan’ın yanı sıra birçok kitapsever katıldı.

Kemal Sezer kaleme aldı

Kemal Sezer’in kaleme aldığı “Aklın ve Bilimin Işığında Bir Ömür” kitabının söyleşi ve imza günü etkinliğinde konuşan Tepebaşı Belediye Dt. Başkanı Ahmet Ataç, “Ağabeyim bizim hep rehberimiz oldu. Ağabeyim de ben de kentimize hizmet ettik, ediyoruz. Bu şehre abi kardeş olarak hizmet etmek büyük mutluluk veriyor.” dedi.

Hayatımın bir çok evresini görüyorum

Kendi hayatının ve bilime katkılarının anlatıldığı kitabın imza ve söyleşi gününde konuşan Engin Ataç, “Baktığım zaman bu kitapta hayatımın birçok evresini görüyorum. Çok güzel bir kitap oldu. Katkısı bulunan herkese ve bu söyleşiye gelen siz değerli kitapseverlere çok teşekkür ediyorum dedi.”

Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç’ın hayatını ve bilime katkılarının anlatıldığı “Aklın ve Bilimin Işığında Bir Ömür” isimli kitabın tüm gelirleri, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Alzheimer Konukevlerindeki hastalara aktarılacak.