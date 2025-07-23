Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi 2. yaşını coşkuyla kutluyor!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ennfest Alışveriş Festivali, çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçiye hitap eden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival boyunca; yaratıcı atölyeler, ilham verici workshoplar, interaktif sahne gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak. Etkinliklerin finalinde ise, 16 Ağustos akşamı Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, en beğenilen şarkılarını Enntepe sahnesinde seslendirecek.

9-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan festivalin programı, Enntepe yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

“Enlerin ve ilklerin buluşma noktası olduk”

2.yaş kutlamaları kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Enntepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi yatırımcılarından Burak Dağlı, “Enntepe ailesi olarak ikinci yılımızı şehrimizle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana oluşturduğumuz güçlü marka karması ile şehrimizde 'enn'lerin ve 'ilk'lerin buluşma noktası haline geldik. Kültür, sanat ve eğlence alanındaki öncü duruşumuzu bu yıl da sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Ennfest Alışveriş Festivali’nde 120 bini aşkın ziyaretçimizi ağırladık. Bu yıl daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, mağazalarımızın festival süresince uygulayacağı özel indirimlerle ziyaretçilerimize cazip alışveriş fırsatları sunacağız. Tüm halkımızı, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle dolu Ennfest’e davet ediyoruz” dedi.