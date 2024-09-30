Enroof Enerji, 2025’te yurtdışına açılacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye genelinde endüstriyel tesisler için çatı üzeri anahtar teslim GES kurulumlarıyla sektördeki başarısını pekiştiren Enroof Enerji, depolamalı GES, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri ve 5.1.h kapsamındaki arazi GES projeleri ile de sektördeki öncülüğünü sürdürmeyi planlıyor.

Şirket, 2025 yılında Türkiye sınırlarının ötesine geçerek, Avrupa ve Amerika pazarlarında yatırımcılarıyla birlikte yeni projeler geliştirmeye hazırlanıyor. Bu bölgedeki enerji dönüşümünü yakından takip ederek, yenilenebilir enerji alanındaki global işbirlikleri ile büyümeyi planladıklarını açıklayan Enroof Enerji Genel Müdürü Yasin Bayraktar, yurtdışındaki pazar dinamiklerine uygun projeler geliştirerek, Avrupa ve Amerika’daki enerji altyapısını güçlendirmek için stratejik adımlar atmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, “Global ölçekte sürdürülebilir enerjiye geçiş hız kazanırken, biz de yenilenebilir enerji projelerimizle bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı itibarıyla Avrupa ve Amerika pazarlarında güçlü iş ortaklıkları kurarak uluslararası GES projelerine adım atacağız” diye konuştu.

Büyük projelerde kurumsal proje ortağı olmayı hedefliyor

Sadece kendi projelerini geliştirmekle kalmayıp, büyük çaplı projelerde stratejik proje ortağı olmayı da planladığının altını çizen Bayraktar, “Sektördeki geniş bilgi birikimimiz, kendi bünyemizdeki tecrübeli kurulum ekibimiz ve mühendislik tecrübemizle, kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarına çözüm ortağı olarak büyük projelerde yer alacağız” diyerek, Enroof Enerji'nin bölgesel ve global projelerde aktif rol oynayacağını vurguladı.

Yasin Bayraktar, iç pazarda YEKA projeleri ve 5.1.h kapsamındaki arazi GES projeleri ile, geniş çaplı yatırım fırsatları sunarak Türkiye’nin enerji altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Enerji depolama teknolojilerini gündeme aldı

2025 yılı itibarıyla enerji depolama teknolojilerine büyük önem vereceklerini vurgulayan Yasin Bayraktar, bataryalı GES projeleri ile enerji sektöründe oyun değişikliği olacağına inandığını söyledi. “Depolama teknolojisi, yenilenebilir enerjinin güvenilir ve sürekli bir kaynak haline gelmesi için kilit öneme sahip” diyen Bayraktar, bu alandaki yatırımlarının artırılacağını ve anahtar teslim çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti.