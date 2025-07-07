ENSİA Başkanı Alper Kalaycı: “Enerji nakil hatları süratle orman alanlarının dışına çıkarılmalı”

İZMİR / EKONOMİ

Başta İzmir olmak üzere yurdun farklı noktalarında çıkan yangınlarda binlerce hektar orman alanı yok olurken, yangınların çıkış sebepleri arasında elektrik iletim ve dağıtım hatlarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan arızalar da etkili oluyor. Kamu kurumları ve dağıtım şirketlerinin istimlak bedellerini gözeterek buldukları bu formül, uzun yıllardır kullanılan, eskiyen ve bakımı yapılmayan enerji nakil hatları orman yangınlarının ilk kıvılcımını başlatabiliyor.

Enerji Sanayicileri ve iş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, yaz aylarında iklim koşulları ve tüketim artışından kaynaklı sebeplerle nakil hatlarının iletim kapasitelerinin arttığına dikkat çekerek, bu hatların süratle ormanlık alanların dışına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kamu otoritelerinin İzmir’in Seferihisar, Çeşme, Foça ve Ödemiş ilçelerinde çıkan ve 20 bin hektara yakın orman alanını küle çeviren yangınların sebepleri arasında enerji nakil hatlarının olduğunu açıkladığını anımsatan Kalaycı, “İklim değişikliğinin en can yakıcı sonuçları arasında kurak iklim koşullarının daha uzun sürmesi, sıcak hava dalgalarının sıklaşması geliyor. Ülkemizde enerji üretimi tüketimin yoğun illerden uzakta yapılıyor, iletim ve dağıtım hatları ile tüketim noktalarına taşınıyor. Bu durum kayıp ve kaçak oranını artırırken, binlerce kilometre uzunluğundaki enerji nakil hatlarının emre amade tutulmasını sağlamayı zorunlu kılıyor” dedi.

“Asıl sorun istimlak”

Enerji hatlarının, istimlak sorunundan kaçınmak adına ormanlık alanlardan geçirildiğine işaret eden Kalaycı, son yangınlarla birlikte bu hatlarda gerekli bakım, onarım ve yangın riskini azaltacak saha çalışmalarının yapılmadığının anlaşıldığını kaydetti. Kamu otoriteleri ve dağıtım şirketlerinin ek istimlak yükünü göze alarak bu hatları orman alanlarının dışına çıkarması gerektiğini sözlerine ekleyen Alper Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizde santrallerde gerçekleşen enerji üretimini ileten Türkiye Elektrik İletim A.Ş ve bu enerjinin il ve ilçelerimize dağıtımını gerçekleştiren 21 dağıtım şirketine ortak çağrımız, yeşil vatanımız olan ormanlarımızın yok olmasını engelleyecek tüm önlemleri ve gerekli altyapı yatırımlarını yapmaları. 54 kV ve üstü hatlar TEİAŞ'ta, 34,5 kV ve altı hatların sorumluluğu ise dağıtım şirketinde. Bu hatların büyük çoğunluğu, özelleştirmelerin öncesinde kamu kurumları tarafından tesis edilen yatırımlar. İlgili tüm kurulumlardan beklentimiz, en önemli varlığımız olan ve gelecek kuşaklara kayıpsız aktarmamız gereken ormanlarımızı riske atacak enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin rotalarını değiştirmeleri, mümkünse yeraltına almaları ve gerekli bakım ve gözlem faaliyetlerini yapmaları.”