ENSİA Başkanı Alper Kalaycı: “Temiz enerjide gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyoruz”

İZMİR / EKONOMİ



Enerji sektörünün 2024 yılı sonuçlarını değerlendiren Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, güneş enerjisinde rekorların kırıldığı bir yılın geride kaldığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin kara ve denizüstü rüzgâr enerjisinde en az 150 bin MW, güneş enerjisinde ise en az 250 bin MW kurulu güç potansiyeli var. 2035 yılına kadar güneş enerjisinde her yıl en az 5 bin MW, rüzgâr enerjisinde 2 ilâ 3 bin MW kurulu gücü devreye alacağız. Geç çıktığımız bu yolda hızla ilerliyoruz ve gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyoruz” dedi.

Türkiye’nin mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünü 2035'e kadar dört katına çıkarmayı hedeflediklerine dikkat çeken Kalaycı, “Bir temiz enerji ülkesi olan Türkiye’nin, kirli ve ithal kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak, arz güvenliğimizi sağlamak ve temiz enerji dönüşümünü sağlamak stratejik hedeflerimiz arasında olmalı. Güneş enerjisi kurulu gücümüz 20 bin MW’ın üzerine çıktı. Şubatta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından toplam 800 MW gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı altı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması açılacak. 2025 yılı YEKA takviminin Resmî Gazete’de yayınlanarak ilân edilmesi yatırımcılarımızın önlerini görmeleri, planlarını ve fizibilitelerini yapabilmeleri için çok büyük önem taşıyor. Sonraki yıllarda da her yıl en az 2000 MW rüzgâr ve güneş YEKA ihalelerinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Yenilenebilir Enerji’ye yönelik 2035 yol haritasının 2024 yılı güncellendiğini anımsatan Alper Kalaycı, 2035 yılı için rüzgâr ve güneş enerjisi hedeflerini yüzde 50 artırarak 120 bin MW’a çıkaran Türkiye’nin, gelecek 10 yılda sadece bu iki enerji kaynağına 80 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını; diğer temiz enerji kaynakları olan hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve yeşil hidrojene yapılacak yatırımlarla 100 milyar doların üzerinde dev bir yatırım portföyü oluşacağını vurguladı.



Yüzde %10 zorunluluk için “yetmez ama evet”



Ülke sınırları içerisinde inşa edilecek yeni binaların enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina” (NSEB) uygulaması kapsamında yenilenebilir enerji kullanım zorunluluğunu 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilecek. Kalaycı, “Bizim talebimiz, yeni inşa edilen binalarda bu oranın en az yüzde 20 olması yönündeydi. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararını destekliyor, ‘yetmez ama evet’ diyoruz” dedi.