ENSİA Başkanı Alper Kalaycı: Türkiye imalat sanayi, enerji verimliliğinde geride kaldı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin, her yıl enerji ithalatına yaklaşık 80 milyar dolar harcadığını söyleyen Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, imalat sanayisindeki enerji verimliliği uygulamalarında çok iyi örnekler olmasına rağmen, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler ortalamasının hâlâ gerisinde olduğunu vurguladı. Kalaycı, Türkiye’de sanayicilerin Avrupalı rakipleri ile kıyaslandığında, aynı üretimi yapabilmek için daha fazla enerji tükettiğini belirtti.

Isı kayıpları, atık ısı geri kazanımı, verimli aydınlatma, ısı yalıtımı, enerji izleme sistemleri gibi enerji verimliliği projeleri ile aynı ölçekte üretimi daha az enerji tüketerek yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Kalaycı, “2021 ve 2022 yıllarında enerji yoğunluğunu dünyada iki yıl üst üste en çok iyileştiren iki ülkeden biri olduk. Ancak hâlâ 0,141 (TEP/Bin $) değeri ile OECD ortalaması olan 0,102 (TEP/Bin $) değerinin çok üzerinde enerji yoğunluğuna sahibiz. Üretim girdisinde enerji maliyetlerinin en yüksek payı aldığı anımsandığında, katma değeri düşük üretimi yüksek enerji tüketerek yaptığımız görünüyor. Türkiye’nin rekabetçi yapıdan uzaklaşmaması için enerjisini çok daha verimli kullanması, verimli kullanılan enerjinin sıfır maliyetle üretilen enerji anlamına geldiğini unutmaması gerekiyor” diye konuştu.

“Yeni binalarda yenilenebilir enerji kullanımının %20’ye çıkarılması gerekiyor”

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya giren “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina” (NSEB) uygulaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kalaycı, Uygulama kapsamında ülke sınırları içerisinde inşa edilecek yeni binaların enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kullanım zorunluluğunun yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildiğini hatırlattı. Kalaycı, 2025 yılından itibaren her yıl yaklaşık 30 bin binanın NSEB şartlarında inşa edileceği bilgisini verdi.

Bu binalarla yıllık 1850 gigawatt enerji tasarrufu ve 450 bin ton eşdeğer karbondioksit sera gazı azaltımı sağlanacağını, 2035 yılında 102 bin gigawatt/saat tasarruf edilmesinin hedeflendiğini kaydeden Kalaycı, yeni binalarda yenilenebilir enerji kullanımının gelecek yıllarda yüzde 20 seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.