ENSİA Başkanı Elvan Aygün Anbar: “2035 yılı DRES kurulu güç hedefimiz, potansiyelimizin 15’te biri”

EKONOMİ / İZMİR

Denizüstü (offshore) rüzgâr enerjisinde sıfır noktasında olmasına rağmen 75 bin Megavat (MW) kurulu güç potansiyeli bulunan Türkiye, adımlarını hızlandırıyor. Türkiye’de denizüstü rüzgâr santrallerinin üretiminde görev alabilecek firmaların ve yetkinliklerinin dokümante edilmesi açısından kritik önem taşıyan envanter çalışmasının kısa sürede güncellenerek kamuoyuna açıklanacağını kaydeden Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aygün Anbar, Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu güçlü ana ve yan sanayi altyapısı ile katma değer zincirinin her halkasında etkin olması gerektiğine dikkat çekti. Anbar, 2035’te denizüstü rüzgârda alınacak payın 5 bin MW seviyesinde olduğunu, bu hedefin, Türkiye’nin keşfi yapılmış denizüstü rüzgâr enerjisi potansiyelinin 15’te birine karşılık geldiğini söyledi.

Türkiye karasal rüzgâr enerjisinde 16 bin MW seviyesinde kurulu güce ulaştığını, 2035 yılında kurulu gücün 45 bin MW’a ulaşacağını hatırlatan Anbar, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından Saros, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit bölgelerinde Türkiye’nin ilk denizüstü rüzgâr Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) aday sahalarının ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye’de bu alanda önemli bir dönüşüm süreci yaşanıyor” dedi.

Bu gelişmenin, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması, yerli sanayinin güçlenmesi ve uluslararası rekabetçiliğinin artırılması açısından da kritik önem taşıdığını söyleyen Anbar, “Çalışmamızla birlikte Türkiye’nin denizüstü rüzgâr enerjisi sanayi kapasitesini görünür kılıyor ve yerli tedarik zincirinin gelişimine katkı sağlıyoruz. Uluslararası yatırımcılar ve proje geliştiriciler için güvenilir bir referans kaynağı olan ‘Türkiye Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Sanayi Envanteri’ ile denizüstü rüzgâr enerjisi ekosistemindeki yerli katkı oranını da artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Karasal RES’lerde 28 yılda 16 bin Megavat (MW) seviyesinde kurulu güce ulaştıran yatırımların, Türkiye’nin dünyadaki sıralamasını altıncılığa taşıdığını söyleyen Anbar, “Mayıs ayı sonu itibarıyla 125 bin 478 MW’a ulaşan toplam kurulu gücümüzün yüzde 13’ünü rüzgâr enerjisinden karşılıyoruz. Ancak denizüstü rüzgâr enerjisinde henüz sıfır noktasında olduğumuz gerçeğini de unutmuyoruz. Rüzgâr enerjisinde 2035 yılında 45 bin MW seviyesine ulaşacağız ve bu kurulu güç içerisinde denizüstü rüzgâr sadece 5 bin MW seviyesinde pay alacak. Bu hedef, Türkiye’nin keşfi yapılmış denizüstü rüzgâr enerjisi potansiyelinin 15’te birine karşılık geliyor. Bu potansiyelin doğru yönlendirilmesine katkı sunmasını arzuladığımız envanter çalışmamızda, Deniz Araştırmaları, Deniz İnşaat Mühendisliği, Yüzer Temel Üretimi, Rüzgâr Türbini Üretimi, Kule Üretimi, Türbin Aksam Üretimi, Kompozit Üretimi, Sertifikasyon, Üniversiteler ve Araştırma Kurumları gibi başlıklarda onlarca şirket ve kuruluşun bilgileri yer alacak” bilgilerini verdi.