ENSİA, ikinci 10 yılına yerli üretim ve ihracat hedefiyle giriyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türk yenilenebilir enerji sektörünün en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünü Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen bir geceyle kutladı. Türkiye’nin farklı illerinden 116 kurumsal üyesinin sağladığı istihdam 50 bini aşan ENSİA, ikinci on yılına ilişkin proje hedeflerini de üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı. ENSİA dernek üyesi firmaların temsilcilerinin yanı sıra, enerji sektörü ve İzmir iş dünyasını da bir araya getirdi.

On yıl önce çıktıkları bu yolculukta Türkiye’nin temiz enerji sanayisine duydukları güvenin hiç değişmediğini dile getiren ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aygün Anbar, “Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir üretim kültürüne, önemli mühendislik yetkinliklerine ve uluslararası pazarlarda başarıyla rekabet eden şirketlere sahibiz. Önümüzdeki dönemde amacımız; bu gücü daha fazla iş birliği, daha yüksek katma değer ve daha fazla ihracatla geleceğe taşımak olacak. Çünkü enerjimizin tek başına yerli olması yetmiyor. O enerjiyi ürettiğimiz ekipmanın da yerli, yani Türkiye’de üretilmiş olması gerekiyor” dedi.

Temiz enerji dönüşümünün yalnızca yeni santraller kurmakla tamamlanamayacağını, bu tesisleri tasarlayacak, üretecek, işletecek ve geliştirecek insan kaynağının da yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Anbar, “Gençlerimizin temiz enerji teknolojilerinde uzmanlaşmasını, sanayimizin ihtiyaçlarıyla eğitim programlarının daha güçlü biçimde buluşmasını istiyoruz. ENSİA Genç, mühendis adaylarımızın temiz enerji sektöründe kariyer yapmalarına zemin hazırlıyor. Hazırladığımız her projenin değerini üyelerimize sağladığı faydayla ölçüyoruz. Yeni bir iş birliği, gelişen bir üretim yetkinliği, açılan bir ihracat kapısı ve kazanılan bir uzmanlık, çalışmalarımızın karşılığını oluşturuyor. ENSİA’nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu birikimi geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenmekten onur duyuyorum” dedi.

“ENSİA olarak 10 yıllık hedeflerimiz yüksek”

Yerli üretim oranının yükseltilmesi, tedarik zincirinin geliştirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ve temiz enerji teknolojilerindeki yenilikçi girişimlerin desteklenmesine odaklanacaklarını diyen Elvan Aygün Anbar, “Önümüzdeki dönemde amacımız; bu gücü daha fazla iş birliği, daha yüksek katma değer ve daha fazla ihracatla geleceğe taşımaktır. ENSİA’nın ikinci 10 yılında da temiz enerjinin yalnızca tüketicisi değil, teknolojisini geliştiren, ekipmanını üreten ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatansever: “Kümelenme yapıları orkestradaki tüm müzik aletlerinin uyumuyla çalışıyor”

ENSİA’nın temellerini temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaları kümelenme anlayışıyla bir araya getirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla 2016 yılında attıklarını hatırlatan Onursal Başkan Hüseyin Vatansever, “Kümelenme merkezi olmanın anlamını aslında gelişmiş ülkeler çok iyi biliyor. Avrupa'da yenilenebilir enerji sektöründe temaslarda bulunan, üretim merkezlerini gezen, temiz enerji kümeleri ve kamu otoriteleriyle muhatap olan arkadaşlarımız bunu çok iyi anlayacaktır. Avrupa’da temiz enerji sektörünün gelişiminde, firmaları, araştırma kurumlarını ve kamu kuruluşlarını bir araya getiren kümelenme yapıları önemli rol oynuyor ve bu kurumlar orkestrayı oluşturan tüm müzik aletlerinin uyumu hassasiyetinde çalışıyor” dedi.

Kalaycı, “İzmir’i temiz enerjide uluslararası üretim merkezi yapmayı hayal ettik”

ENSİA’nın kuruluş sürecinde amaçlarının yalnızca Türkiye’de daha fazla temiz enerji santrali kurulması olmadığını, bu santrallerin teknolojisinin, ekipmanının ve mühendisliğinin de mümkün olduğunca Türkiye’de üretilmesini hedeflediklerini söyleyen Onursal Başkan Alper Kalaycı, “İzmir’in ve ülkemizin temiz enerji sanayisinde uluslararası bir üretim ve teknoloji merkezi olmasını hayal ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu hayalin önemli bir bölümünün gerçekleştiğini görmek hepimiz için büyük bir gurur kaynağı” dedi.