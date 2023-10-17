ENYAKIT, Great Place to Work sertifikası aldı

SAMSUN/EKONOMİ

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansını alan ENYAKIT, Great Place to Work Enstitüsü'nün düzenlediği çalışan deneyimi araştırmasında, kendi çalışanlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda Great Place to Work (Çalışmak için Harika İşyeri) sertifikasını almaya hak kazandı.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “ENYAKIT olarak dünyada hızlı bir şekilde gelişen enerji dönüşümünde aktif bir rol oynuyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımıza daha özgür ve daha yeşil bir yolculuk sunmak amacıyla, tüm Türkiye’de hızlı elektrikli şarj istasyonları kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz geleceğin oyuncuları olarak, henüz yolun çok başındayız, büyüme hedeflerimizi ve ekip yapımızı önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeyi planlıyoruz. Bunu gerçekleştirirken de tüm çalışanlarımızın birbirine güven ve saygı duyduğu, farklı düşüncelere hoşgörü ile yaklaştığı, başarıyı birlikte kutladığı bir çalışma ortamı yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu noktada uluslararası çapta ve tamamen bağımsız bir süreçte çalışanlarımız tarafından Great Place to Work sertifikası almak bizim için heyecan verici oldu. İlerleyen dönemde ekip yapımızı büyütürken de bu ilkeler çerçevesinde harika işyeri unvanımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.