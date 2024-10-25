EOSB Engelliler Montaj Atölyesi 5 yaşında

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından hayata geçirilen EOSB Engelliler Montaj Atölyesi 5 yaşına girdi. Merkezden 5 yıl boyunca yararlanan özel öğrencilerin sayısı 80’e, çeşitli fabrikalarda istihdam edilen özel birey sayısı ise 43’e ulaştı. Merkezde eğitim alan özel bireylerin montajını yaptığı ürün sayısı ise 11 milyon 518 bin 909 oldu.

Merkezin 5’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Seğmen, özel bireyler ve aileleri, atölyeye istihdam ve parça montaj desteği sunan firmaların yetkilileri katıldı. Etkinlikte ilk olarak atölyede aldıkları eğitimlerin ardından çeşitli fabrikalarda istihdam edilen bireyler ve aileleri söz aldı. Merkezin istihdam ettiği ilk öğrencilerden olan Furkan Azman ve Beyza Halavurt, EOSB Engelliler Montaj Atölyesi’nin kendileri için dönüm noktası olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor

Etkinlikte konuşan EOSB Başkanı Nadir Küpeli, merkezin Türkiye’de ilk olduğunu vurgulayarak, “‘Üretene engel yok’ sloganıyla beş yıl önce çıktığımız bu yolda, hedefimiz yalnızca engelli bireylerimize iş olanağı sağlamak değildi. Onlara toplumsal hayata tam anlamıyla katılabilecekleri bir ortam sunmaktı. Engelli bireylerin üretken, aktif ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak toplumda yer almaları, atölyemizin en önemli amacıdır. Bugün geldiğimiz noktada bu amaca ulaştığımızı görmek, hepimiz için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Engelliler Montaj Atölyesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda, ülkemizdeki diğer sanayi bölgelerine ve yerel yönetimlere de örnek teşkil ettiğini söylemekten büyük gurur duyuyorum. Sanayi bölgemizde her geçen gün daha fazla firma burada üretilen parça ve ürünlerden faydalanmakta ve buradaki engelli bireylerimize daha fazla iş fırsatı sunulması anlamına gelmektedir. Ayrıca firmalarımızla kurulan bu iş birliği, onların topluma olan sosyal katkılarını da artırmaktadır. Bu atölyenin başarısında en büyük pay sahibi, projeyi başlatan ve sahiplenen tepebaşı belediye başkanımız Sayın Ahmet Ataç’tır. Kendisine, böyle önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiği ve bizlere verdiği değerli destekler için en içten teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum” dedi.

“Türkiye’de engeller aşılsın”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise projenin önemine dikkat çekerek, “2009’da yeniden seçildiğimde, engellilerimiz için artık hobi değil istihdam çalışması yapmaya karar vermiştim. Belediye başkanlığındaki en büyük amaçlarımdan biri de insanımızın yüreğine dokunacak işler yapmaktı. Alzheimer Konukevimiz, Belde Evlerimiz, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestramız, Gökkuşağı Kafelerimiz ve Engelliler Montaj Atölyelerimiz benim için çok kıymetli projeler. Eğitimlerimize katılan 4 özel çocuğumuz KPSS’yi kazanarak memur olmayı başardı. Sevgili Nadir Küpeli’nin de ne kadar şefkatli ve iyi bir insan olduğunu biliyordum. Engelliler Montaj Atölyesi’nin ikincisini de OSB’ye açmayı kendisine teklif ettim. O da bu projeye yönetimi ile birlikte sahip çıktı. Engellilerimizin topluma kazandırılması, üretime katılması çok önemli. Konu sadece kazanç sağlamaları değil, gençlerimizin hayata ve üretime katılması çok değerli. Çocuklarımız çalışırken yalnızca işlerini düşünüyorlar ve iş disiplini ile üretiyorlar. Onların yüreğinde sadece sevgi var. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Diliyorum tüm özel kardeşlerimize sahip çıkılsın ve Türkiye’de engeller aşılsın” diye konuştu.

“Eskişehir, Türkiye’nin umududur”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise “Gerçekten duygu dolu anlar yaşıyoruz hep birlikte. 5 yıl önce Tepebaşı Belediyemiz ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz burada umuda yolculuğu başlatmışlar, engelli bireylerimiz ve aileleri için benzersiz bir ortam sunmuşlar. Türkiye’de ilk ve tek örnek, umuyorum diğer bölgelerimizde de çoğalacaktır. Rakamlar çok çarpıcı, 5 yılda 80’den fazla öğrencimiz burada eğitim görmüş ve 43 tanesi değerli firmalarımızda istihdam edilmişler. Bu büyük bir başarı ve halen 25 öğrencimizin haftada 5 gün eğitimleri devam ediyor. Bu öğrencilerimizin ve ailelerinin özgürleşmesi demek. Gurur, onur dolu bir gün yaşıyoruz. Eskişehir her zaman olduğu gibi ilklerin şehri, iyi ki Eskişehir var. Eskişehir, Türkiye’nin umududur” ifadelerini kullandı.