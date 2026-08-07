EOSB/ Küpeli "Hizmet kapasitemizi artırıyoruz"

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir OSB Altyapı Birimi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, bölge genelindeki bozulan yollarda asfalt yama ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yeni araç ve iş makineleriyle güçlendirilen filo sayesinde yol bakım ve onarım çalışmalarının daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ve Bölge Müdürü Erhan Tatar ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir OSB’nin büyüyen yapısına paralel olarak altyapı hizmetlerini de güçlendirdiklerini belirterek, “Bölgemizde bozuk olan yolları artık kendi ekiplerimiz ve kendi makine parkımızla hızlı bir şekilde onarıyoruz. Araç ve iş makinesi filomuza kazandırdığımız yeni ekipmanlar sayesinde yol bakım ve onarım çalışmalarımızı daha kısa sürede tamamlayabiliyoruz” dedi.

Yeni ekipmanlarla hizmet kapasitemizi artırıyoruz

Eskişehir OSB’nin sanayicilere kesintisiz ve kaliteli altyapı hizmeti sunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Küpeli, şöyle konuştu: “Eskişehir OSB olarak büyüyen bölgemizin ihtiyaçlarına uygun yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Altyapı birimimizin araç ve iş makinesi filosunu yeni yatırımlarla güçlendirdik. Özellikle yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanacağımız yeni ekipmanlarımız sayesinde sahadaki müdahale hızımızı artırıyoruz. Bölgemizde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarını artık çok daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştireceğiz.”

OSB’de yol bakım ve onarım çalışmalarına hızlı müdahale ediyoruz

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ise, altyapı ekiplerinin sahadaki çalışmalarını kendi imkân ve ekipmanlarıyla daha hızlı gerçekleştirmeye başladığını belirterek, “Yeni araç ve iş makinelerimizin filomuza katılmasıyla birlikte altyapı çalışmalarımızdaki gücümüzü ve müdahale kapasitemizi artırdık. Bölgemizde ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım çalışmalarına daha hızlı müdahale ediyor, çalışmalarımızı kendi ekiplerimizle etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız, sanayicilerimizin güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceği yolları oluşturmak ve altyapı hizmetlerimizin kalitesini sürekli yükseltmek” dedi.

Başkan Küpeli, güçlü bir sanayi altyapısının ancak güçlü bir hizmet organizasyonuyla mümkün olduğunu belirterek, sanayicilere daha güvenli, modern ve sürdürülebilir bir üretim ortamı sunmak için yatırımların devam edeceğini ifade etti.