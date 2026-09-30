EOSB/Küpeli “Bu başarı, doğru eğitim modelinin sonucu”

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması’nda elde ettiği dört Türkiye derecesiyle önemli bir başarıya daha imza attı. Kaynakçılık kategorisinde Türkiye’nin ilk üç derecesini kazanan okul, Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama kategorisinde de Türkiye üçüncülüğünü elde etti. TEKNOFEST’te Türkiye derecesi elde eden öğrenciler, Okul Müdürü Bülent Seğmen ve Müdür Yardımcısı Mehmet Burhan Aytaç ve öğretmenleri ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç ile yönetim ve denetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST’te elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Küpeli, mesleki eğitime yapılan yatırımların ve öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesinin somut karşılığını bu tür başarılarla gördüklerini belirterek, “Öğrencilerimizin Türkiye’nin en önemli teknoloji ve yetenek organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST’te elde ettiği dört Türkiye derecesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Özellikle kaynakçılık kategorisinde Türkiye’nin ilk üç derecesinin öğrencilerimiz tarafından kazanılması, okulumuzda verilen eğitimin niteliğini ve öğrencilerimizin yetkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yönetimimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye’nin sanayi geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Küpeli, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamalı eğitim ve yarışmalarla da kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

“Bu başarı, doğru eğitim modelinin sonucu”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç ise elde edilen derecelerin okulun eğitim anlayışının önemli bir sonucu olduğunu belirtti.

Saraç, “Okulumuzu kurarken temel hedefimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren, öğrencilerini üretimin içerisinde geliştiren ve mesleki eğitimi uygulamayla buluşturan güçlü bir eğitim modeli ortaya koymaktı. TEKNOFEST’te elde ettiğimiz bu dört Türkiye derecesi, attığımız adımların ve öğrencilerimize sunduğumuz imkânların ne kadar doğru bir zeminde ilerlediğini gösteriyor Öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırdığı kadar, ülkemizin mesleki eğitimine ve sanayisine dair umutlarımızı da güçlendiriyor. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması’nda elde ettikleri dört Türkiye derecesiyle Eskişehir OSB’yi gururlandıran öğrenciler, ziyaretin sonunda başarılarından dolayı altınla ödüllendirildi. Ziyaret, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlerin başarılarının tebrik edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.