EOSB/Küpeli: “İSO 500’de yer alan 19 firmamız, Eskişehir sanayisinin gücünü ortaya koyuyor”

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

İSO tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” araştırmasında Eskişehir’de üretim yapan toplam 19 sanayi kuruluşunun yer aldığını belirten Başkan Küpeli, “İSO 500 sıralamasında bu yıl da Eskişehir’de farklı lokasyonlarda ve Eskişehir OSB’de üretim yapan toplam 19 sanayi kuruluşumuzun yer alması, şehrimizin üretim gücünün, sanayi altyapısının ve rekabet kabiliyetinin en önemli göstergelerinden biridir. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alma başarısı gösteren tüm firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden kutluyorum. Bu firmalarımız üretimleri, ihracatları, yatırımları ve sağladıkları istihdamla yalnızca Eskişehir’e değil, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da çok önemli katkılar sunmaktadır” dedi.

“Sanayimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor”

Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, yüksek maliyetler ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen Türk sanayicisinin üretimden vazgeçmediğini ifade eden Küpeli, “Sanayicilerimiz artan finansman maliyetleri, yüksek faiz oranları, küresel pazarlardaki daralma ve iç piyasadaki maliyet baskılarına rağmen üretimlerini sürdürmeye, ihracat yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. İSO 500 listesinde yer alan firmalarımızın başarısı, bu zorlu koşullar altında elde edilmiş çok değerli bir başarıdır” diye konuştu.

“Eskişehir yüksek katma değerli üretimde öne çıkıyor”

Eskişehir’in özellikle havacılık, savunma sanayii, raylı sistemler, beyaz eşya, cam, gıda ve yapı malzemeleri gibi birçok stratejik sektörde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Küpeli, “Şehrimiz son yıllarda yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesini artıran, ihracat odaklı büyüyen ve katma değerli üretimi önceleyen bir sanayi merkezi haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni yatırımlarla birlikte Eskişehir sanayisinin başarı çıtasının daha da yükseleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üretim olmadan kalkınma mümkün değil”

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabet gücünü artırabilmesi için sanayinin desteklenmesi gerektiğini belirten Küpeli, “Üretim, ihracat ve yatırım ülke ekonomisinin temel taşıdır. Sanayicimizin üretimden kopmaması, yatırım iştahını koruması ve küresel pazarlardaki gücünü artırabilmesi için uygun finansman koşullarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Üretim olmadan büyüme, yatırım olmadan kalkınma mümkün değildir” dedi.

İSO tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” listesinde Eskişehir’de üretim tesisi bulunan 19 sanayi kuruluşu şu şekilde sıralandı:

1. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

2. Arçelik A.Ş.

3. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

4. Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

5. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

6. Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

7. Tusaş Motor Sanayii A.Ş.

8. Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

9. Renta Elektrikli Ev Aletleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

10. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.

11. Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.

12. Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.

13. Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

14. Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

15. Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş.

16. Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.

17. Yorglass Endüstriyel Cam San. ve Tic. A.Ş.

18. Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

19. İzocam Tic. ve San. A.Ş.